WWE-Paukenschlag um Tochter von Dwayne "The Rock" Johnson

Mit dem großen Comeback von Dwayne „The Rock“ Johnson hat es nicht geklappt - dafür greift die neue Generation an!

Wie das Wrestling-Imperium in der Nacht zum Mittwoch enthüllt hat, wird die Tochter des Hollywood-Megastars am 1. April in Los Angeles ihr Ring-Debüt feiern - im Windschatten der Megashow WrestleMania 39 am selben Tag. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Ava vor Ringdebüt bei WWE

Die 21 Jahre alte Simone Johnson - Ringname: Ava - wird am Nachmittag bei der Show „Stand and Deliver“ für den Aufbaukader NXT in den Ring steigen. Der Event steigt in der Cryptocom Arena, der Heimathalle der Los Angeles Lakers. Er ist ein Vorprogramm für die beiden WrestleMania-Abende, die im Super-Bowl-Stadion von L.A. steigen werden.

Ava ist Teil eines Tag-Team-Matches, in der ihre als düster porträtierte Gruppierung The Schism (Joe Gacy und The Dyad) auf das Trio Chase U (Andre Chase, Duke Hudson und Thea Hail) und den britischen Top-Youngster Tyler Bate treffen wird - Chase U ist eine fiktive Universität, um deren Kontrolle es in dem Kampf gehen wird.

Die 21 Jahre alte Simone Johnson ist das älteste Kind des „Great One“, entstanden aus dessen erster Ehe mit seiner Uni-Liebe Dany Garcia - bis heute seine Geschäftspartnerin, die zusammen mit ihm unter anderem die Produktionsfirma Seven Bucks und die Football-Liga XFL führt.

Dwayne „The Rock“ Johnson sagte für WrestleMania ab

Die 2001 geborene Simone unterschrieb im Jahr 2020 bei WWE, begann ihr Training im Performance Center in Orlando und führte damit eine Familientradition fort: Schon The Rocks Großvater „High Chief“ Peter Maivia stand für die frühere WWF im Ring, ebenso wie der Anfang 2020 verstorbene Vater Rocky Johnson.

Ava alias Simone Johnson steht vor ihrem Ringdebüt bei WWE

So wie ihr Vater der erste WWE-Wrestler der dritten Generation war, ist Simone nun - geschlechtsübergreifend - der erste Star in vierter Generation. Bei NXT wird Ava (anfangs: Ava Raine) unter der Führung von Legende Shawn Michaels an das Hauptprogramm der Liga herangeführt.

WWE hätte auch Papa Dwayne gern für WrestleMania gewonnen, er war anstelle von Cody Rhodes als Gegner für Champion Roman Reigns im Gespräch - sagte aber letztlich ab, weil ihm sein zu voller Terminkalender (unter anderem durch den XFL-Start) nicht die nötige Vorbereitungszeit für ein Match ließ.