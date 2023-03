WWE RAW: Unheimliches Comeback heizt WrestleMania 39 weiter an

Finn Balor bringt bei WrestleMania 39 den Demon zurück

In einem per Video eingespielten Promo-Segment, in dem der frühere Universal Champion Finn Balor über sein Hell in a Cell Match gegen Legende Edge sprach, gab es am Ende einen Effekt, mit dem Balor die Wiederkehr des „Demon“ ankündigte - seines mysteriösen und scheinbar unbesiegbaren Alter Egos.