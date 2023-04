WWE: Neue Details zum schockierenden WrestleMania-Ende enthüllt

WWE-Planungen um Cody Rhodes standen schon länger

Lesnar etwa sei schon vor über einem Monat ins Bild gesetzt worden - anders als mehrere Beteiligte des WrestleMania-Matches (Ringrichter, eingreifende Wrestler, Backstage-Personal), die zum Teil erst am Tag der Show erfahren hätten, was sie zu tun gehabt hätten.

Rhodes vs. Lesnar scheint nun einer der Hauptkämpfe für die nächste Großveranstaltung Backlash am 6. Mai zu sein - bei der Reigns wohl nicht im Einsatz sein wird.

„Jetzt hat man eine Geschichte“

Für Heyman - der hinter den Kulissen einer der führenden Köpfe hinter den Hauptstorys ist - ist bei WrestleMania genau das geschehen, wie er in dem Gespräch mit dem Journalisten Ariel Helwani ausführte „Hätte er gewonnen, wie wäre es weitergegangen? Was ist die Geschichte? Jetzt hat man eine Geschichte. Es ist Codys Erlösungsgeschichte. Man will jetzt sehen, wie er sich zurückholt, was wir ihm genommen haben.“