WWE RAW: Nächste böse Überraschung nach WrestleMania 39

Nachdem Rhodes in der Cryptocom Arena scheinbar Schützenhilfe eines alten Rivalen von Reigns bekam, passierte am Ende das Gegenteil: Der frühere WWE-Champion Brock Lesnar wandte sich gegen den „American Nightmare“ und verpasste ihm eine böse Tracht Prügel.

Offensichtlich hat das sich durch den Verkauf an UFC-Mutterkonzern Endeavor vergrößernde Wrestling-Imperium Rhodes vs. Lesnar als Blockbuster-Fehde für die kommenden Monate vorgesehen. Und Lesnars „Heel Turn“ war auch nicht die einzige Überraschung des Abends.

Brock Lesnar lockt Cody Rhodes in eine Falle

WWE-Legende stirbt am WrestleMania-Wochenende in L.A.

Heftige Attacke des „Beast Incarnate“

Rhodes vs. Lesnar ist nun womöglich ein zentrales Match der nächsten Großveranstaltung Backlash am 6. Mai in Puerto Rico - für die bei RAW in jedem Fall ein anderes Saatkorn gelegt wurde.