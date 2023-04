WWE-Star feiert nach langer Pause Comeback bei SmackDown

Shinsuke Nakamura gewinnt Comeback-Match bei WWE

Nakamura besiegte Muto am Neujahrstag im letzten Einzelmatch, in dem dieser sein berühmtes Alter Ego The Great Muta verkörperte. Einige Wochen später ging Muto in den Ruhestand und zog jüngst auch in die WWE Hall of Fame ein. Nakamura ist der Ikone unter anderem dadurch verbunden, dass er und seine Generationsgenossen Hiroshi Tanahashi und Katsuyori Shibata (aktuell im Einsatz für den Konkurrenten AEW bzw. dessen Schwesterliga ROH) als „New Three Musketeers“ gefeiert wurden - als legitime Erben des Trios aus Muta, Masa Chono und dem tragisch verstorbenen Shinya Hashimoto.