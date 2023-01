"Ein Wunder": WWE-Star gewinnt historisches Match

Muta hatte bei seiner Abschiedstour auch schon bei WWE-Rivale All Elite Wrestlin vorbeigeschaut, auch AEW entsendet für Muta in diesem Monat noch zwei Stars nach Japan: Mutas langjähriger Weggefährte Sting und dessen junger Partner Darby Allin bestreiten am 22. Januar ein Sechs-Mann-Tag-Team-Match an Mutas Seite - beworben als das letzte Match mit dem Muta-Charakter. Am 21. Februar folgt ein finaler Kampf als unmaskierter Keiji Muto.