Bei "First Dates" bemitleideten ihn Millionen - nun ist er WWE-Star

Bei den Hauptshows von WWE ist er ein brandneues Gesicht. Gesehen haben es allerdings schon viele Millionen Menschen - in einer Situation, die für ihn keine Freude war.

Lewis Howley hat in der Nacht zum Samstag den bislang größten Moment seiner Karriere erlebt: Unter seinem Künstlernamen Elton Prince feierte er sein Debüt bei der TV-Show Friday Night SmackDown. Das Duo Pretty Deadly, mit Partner Kit Wilson, führte sich dabei mit einem Sieg über Ridge Holland und Butch von den Brawling Brutes ein. (NEWS: Alle Neuigkeiten rund um WWE)

Rund zwei Millionen Menschen schalteten in den USA ein - in seine englischen Heimat wird der eine oder andere ihn wiedererkannt haben: Howley war vor sechs Jahren Hauptfigur in einem TV-Moment, der ein großes Publikum peinlich berührt hat.

WWE-Star Elton Prince wurde bei „First Dates“ sitzen gelassen

Im Jahr 2017 war der damals 19 Jahre alte Howley Kandidat in der britischen Version der Sendung „First Dates“. Die hierzulande bei VOX bekannte Kennenlernshow ist auch auf der Insel sehr populär - und Howley war Teil eines besonders denkwürdigen Blind Dates. Denkwürdig im Sinne von: denkwürdig missglückt.

Für den aus London stammenden Howley - damals noch ohne die platinblonde Haarmähne, die inzwischen sein Markenzeichen ist - organisierten die Showmacher eine Verabredung mit einer Modeassistentin namens Jade.

Das gemeinsame Dinner der beiden geriet dabei schnell vom Gleis, wegen eines auch schon in manchen Romcom-Filmen und TV-Serien bekannten Themas: Jade wünschte sich, dass Howley ein Essen bestellen sollte, das er mit ihr teilen sollte (in dem Fall: Rippchen). Howley lehnte höflich ab und verärgerte seine Verabredung damit: „Ich bekomme immer, was ich will. Jedes Mädchen will doch wie eine Prinzessin behandelt werden.“

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Die freche Ansage quittierte Howley anfangs noch mit einem freundlichen Lachen, es ging jedoch im selben Stil weiter. Jade wollte schließlich trotzdem von Howleys Teller essen und handelte sich eine erneute Abfuhr ein („It‘s not happening!“). Dann gab es noch Zwist, weil Jade zwischendurch zu ihrem Handy griff und Textnachrichten an Freundinnen schickte, was Howley unhöflich fand. Kurz danach verließ Jade ihren Platz und ließ Howley einfach unangekündigt sitzen („Ich will einfach gehen. Ich mag ihn einfach nicht“ - „Es ist sie schlimm, ich fühle mich so schuldig. Aber ich konnte nicht bleiben“).

Das spektakulär in die Hose gegangene Treffen schrieb in England einige Boulevard-Schlagzeilen, wurde auf YouTube inzwischen fast 6 Millionen Mal angeklickt. Die Mehrzahl der inzwischen fast 20.000 Kommentare sympathisiert mit Howley, der viel Mitleid dafür bekam, wie er behandelt wurde.

Das zweite Date und die Wrestling-Karriere liefen besser

Für Howley war es nicht der einzige TV-Auftritt vor seiner WWE-Zeit: „First Dates“ holte ihn nochmal zurück und eine weitere Verabredung lief besser und führte zu einem Wiedersehen: Date Lauren zeigte sich angetan von ihm, auch als er anfing, von seiner aufkeimenden Wrestling-Karriere als „Playboy“ Lewis Howley zu erzählen („Machst du da auch Moves, bei denen du Leute hochhebst?“).

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Inzwischen läuft die Karriere des 25 Jahre alten Howley - der sich nebenbei auch als Männermodel und Schauspieler versuchte - absolut bestens: Über Auftritte im Europakader NXT UK verdienten er und Partner Wilson sich einen festen Vertrag bei WWE in den USA und erfüllten sich damit ihren Lebenstraum.

Wilson und Elton Prince - wie Howley inzwischen heißt - verkörpern bei WWE in augenzwinkernder Manier ein Duo schillernder Schönlinge, die eine metrosexuelle „Bromance“ verbindet (das zumindest bei NXT auch eindeutig mit homoerotischen Elementen spielte).

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Die für den WWE-Nachwuchs verantwortliche Ringikone Shawn Michaels ist erklärtermaßen sehr angetan von den beiden und hat sie schon vor einer Weile als „hauptkaderreif“ bezeichnet.