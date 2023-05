WWE SmackDown: Schillerndes neues Duo aus England setzt Ausrufezeichen

Beim WWE Draft vor einigen Wochen hat die Liga diverse Talente in den Hauptkader befördert - nun hinterlassen sie erste Fußspuren.

Pretty Deadly beeindruckten bei WWE NXT Shawn Michaels

Prince, der am Sonntag 26 wird, und der 28 Jahre alte Wilson haben ein erfolgreiches Aufbauprogramm im WWE-Nachwuchsbereich hinter sich, sie hielten die Tag-Team-Titel bei NXT und auch die des aktuell auf Eis liegenden Europakaders NXT UK.

Die beiden verkörpern ein metrosexuelles Männerpaar in extravaganter Kleidung (das bei NXT eindeutig auch homoerotische Anklänge hatte), die Vorbilder aus der Popkultur trägt Elton Prince schon im Namen, auch den legendären Queen-Sänger Freddie Mercury hat er mal als Inspiration genannt.

WWE-Ikone Shawn Michaels, der den NXT-Kader verantwortet, hält große Stücke auf die beiden und hatte sie schon vor längerer Zeit als „hauptkaderreif“ bezeichnet, nun sollen die beiden genau dort durchstarten - so wie vergangene Woche auch Cameron Grimes, der sich mit einem Sieg über Baron Corbin einführte

Roman Reigns und die Usos weiter im Clinch

Auch weitere Neulinge waren bei SmackDown erstmals im Ring zu sehen: Die noch amtierenden NXT-Damenchampions Alba Fyre und Isla Dawn feierten einen Sieg über zwei „Jobberinnen“, der Australier Grayson Waller interviewte in seinem Talksegment „The Grayson Waller Effect“ AJ Styles vor dessen World-Title-Match gegen Seth Rollins bei Night of Champions in einer Woche.