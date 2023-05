WWE: Ende einer großen Karriere? Neue Enthüllung schreckt auf

Muss der 14-malige WWE und World Champion Randy Orton seine glanzvolle Karriere beenden?

Seit bald einem Jahr pausiert die „Viper“ mit einer schweren Rückenverletzung, nach einigen Monaten war ans Licht gekommen, dass es Sorgen gibt, dass sie den 43-Jährigen in den Ruhestand zwingen könnte.

Nun schüren neue Einblicke von Vater „Cowboy“ Bob Orton die Beunruhigung.

Randy Ortons Ärzte raten angeblich zum Karriere-Ende

Sohn Randy sei zwar im Training, sagt der einstige Rivale von Hulk Hogan in einem Interview mit dem langjährigen Wrestling-Journalisten Bill Apter, ob es wirklich ein Comeback geben werde, sei aber nicht sicher.

„Ich weiß nicht, ob er das Gefühl hat, dass es zurück in den Ring geht“, führte der WWE Hall of Famer aus: „Wenn er sich bereit dafür fühlt, könnte es passieren. Aber er ist in guten Händen. Ich denke nicht, dass er es braucht - und ich glaube, die Ärzte haben ihm gesagt, dass er es nicht tun sollte. Aber Randy wird machen, was Randy macht, so wie immer.“

Orton bestritt letztes WWE-Match im Mai 2022

Randy Orton hatte im vergangenen Mai sei bislang letztes Match für WWE bestritten, als er gerade eine umjubelte neue Blüte im Teams RK-Bro mit Partner Matt Riddle erlebte.

Schon damals klang nicht gut, was über ihn erzählt wurde. Partner Riddle wandte sich vor laufender Kamera mit einer emotionalen Rede an die Fans und dabei die Frage aufgeworfen, ob Orton nochmal zurückkommen würde.

Riddle (gerade selbst zurückgekommen aus einer Auszeit, die mit Drogenproblemen zusammengehangen haben soll) erklärte unter anderem, dass Orton zuletzt „kaum noch laufen“ hätte können. Für ihn und die Fans aber hätte sein „Bro“ die Zähne zusammengebissen, so lange es noch menschenmöglich gewesen wäre.

Die Hoffnung, dass diese Rede ein Story-Manöver war, um die Saat für Ortons Comeback zu legen - der „Legend Killer“ soll eigentlich anstelle Brock Lesnars als SummerSlam-Gegner von Roman Reigns vorgesehen gewesen sein - erfüllte sich nicht. Stattdessen wurde schrittweise klar, dass Ortons Pause lang werden würde. Im vergangenen November unterzog er sich einer schwerwiegenden Fusions-Operation am unteren Rückenbereich.

Finisher RKO für Orton auch ein Fluch

Orton hatte im Lauf seiner Karriere immer wieder mit Schulter- und Rückenverletzungen zu kämpfen. Zum körperlichen Verschleiß trug auch seine berühmte Finisher-Aktion bei - der RKO, bei dem Orton eine eingesprungene Landung auf dem Rücken hinlegt.

„Nachdem ich das ein paar tausend Mal gemacht habe, merke ich das langsam“, berichtete Orton im Januar 2022 lakonisch in einem Interview mit Fox: „Ich würde schon manchmal ganz gern in der Zeit zurückreisen und mir einen Finisher ausdenken, der nicht von mir abverlangt, so hoch zu springen, wie ich kann und dann auf dem Rücken zu landen.“

Dass die Ärzte Orton zum Karriere-Ende geraten sollen, muss erfahrungsgemäß nicht das letzte Wort sein: Es gibt viele Fälle, in denen Wrestler entsprechende Ratschläge in den Wind geschlagen haben - oder später zurückgekommen sind, zum Teil auch Stars in weit höherem Alter als Orton (unter anderem sein Weggefährte Edge).