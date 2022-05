WWE RAW: Riddle versetzt Fans in Angst um Randy Orton - und schwört Roman Reigns Rache

Es sieht so aus, als ob Riddle Reigns bei Money in the Bank Anfang Juli fordern wird (bei Hell in a Cell im Juni fehlt der künftig seltener auftretende Reigns) und Orton beim SummerSlam Ende Juli zum Zug kommt. Bei der großen Europashow Clash at the Castle in Cardiff Anfang September laufe alles auf ein Duell zwischen Reigns und dem Schotten Drew McIntyre hinaus - außer, wenn es WWE noch gelingen sollte, Box-Weltmeister Tyson Fury für ein Match gegen McIntyre zu verpflichten.