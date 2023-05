WWE RAW: Nächstes Drama um den tragischen Wrestling-Helden

Brock Lesnar kostet Cody Rhodes Titelchance

Rhodes war bei RAW Teil eines Mini-Turniers, in dem der erste Finalist gekürt wurde, der bei der nächsten Großveranstaltung Night of Champions nach dem Titel greifen wird.

Der Dreikampf mit Finn Balor und The Miz endete damit, dass Lesnar sich einschaltete: Als Cody Miz gerade seinen Finisher Cross-Rhodes verpasst hatte und pinnen wollte, zog ihn Lesnar aus dem Ring, verpasste ihm den F-5 durch einen Kommentatorentisch. Es gab Balor die Gelegenheit, gegen Miz seine Spezialaktion Coup de Grace zu zeigen und den Sieg einzufahren.

Einmal mehr ist damit Rhodes‘ große Mission durchkreuzt, bei WWE den großen Titel zu gewinnen, der seinem legendären Vater Dusty Rhodes verwehrt geblieben war - ausgerechnet auch an einem Ort, mit dem Cody besonders verbunden ist: RAW fand in Jacksonville statt, der Heimatbasis der von ihm mitgegründeten Liga AEW, die Cody im vergangenen Jahr in Richtung WWE verlassen hatte.