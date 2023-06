WWE RAW: Nächster Titel-Kracher für London enthüllt

Die nächste WWE-Großveranstaltung in Europa rückt näher - und die Card nimmt Formen an.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW hat der Wrestling-Marktführer zwei große Matches für Money in the Bank in London offiziell gemacht und auch einen weiteren Teilnehmer für das namensgebende Leitermatch ins Rennen geschickt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Im Kampf um den frisch wieder eingeführten World Heavyweight Title kommt es derweil zur Neuauflage eines Duells, das schon vor einigen Jahren für Schlagzeilen gesorgt hatte: Champion Seth Rollins trifft auf Finn Balor.

Seth Rollins und Finn Balor legen WWE-Rivalität neu auf

Rollins und Balor waren schon 2016 Rivalen, seinerzeit ging es um den damals neu eingeführten Universal Title: Balor gewann das Titelduell beim SummerSlam, zog sich dabei aber eine schwere Armverletzung zu und musste den Titel abtreten. Eine ähnlich wichtige Trophäe errang er danach bei WWE bis jetzt nie mehr.

Im Lauf der vergangenen 12 Monate erlebte der irische Veteran als Anführer der Gruppierung Judgment Day ein neues Karriere-Hoch - das damit zusammenhängen dürfte, dass der jetzige Kreativchef „Triple H“ Paul Levesque immer ein großer Förderer des früheren Prince Devitt war.

Nun kommt WWE auf die Rivalität zwischen Rollins und Balor zurück, bereits vergangene Woche wurde sie zitiert, als Rollins auf Balors Kampfgefährten Damian Priest traf und ihm dieselbe Aktion verpasste, bei der sich Balor 2016 schwer verletzte und monatelang ausgefallen war: die „Buckle Bomb“ gegen die Ringabsperrung.

Balor kam darauf nun auch zurück und forderte Rollins für Money in the Bank heraus - und drohte ihm an, ihn genau so schwer zu verletzen wie er ihn damals. Rollins nahm an.

WWE RAW - die weiteren News und Highlights:

Der vergangene Woche geschlagene Priest feierte derweil bei RAW einen großen Sieg: Mit einem Triumph über Matt Riddle enterte er das Money-in-the-Bank-Leitermatch, das ein großes Titelmatch zu jedem beliebigen Zeitpunkt garantiert. Eine anschließende Diskussion Priests mit Balor verstärkte die Anzeichen, dass Priest dabei ist, sich von Judgment Day zu emanzipieren.

Ein weiteres größeres Match, das sich bereits vergangene Woche angedeutet hatte, wurde ebenfalls fixiert: Rey Mysterios ungeliebter Sohn Dominik trifft auf Cody Rhodes.

Dies war das Ergebnis des Anfangssegments von RAW, in dem nach Asuka auch Dominiks Freundin Rhea Ripley einen neuen Damentitelgürtel bekam: Ripley, bislang SmackDown-Damenchampion, firmiert nun als „Women‘s World Champion“: Das Design ihres Gürtels lehnt sich an den World Title der Männer an, nur mit weißem statt schwarzen Leder.

Im Hauptkampf der Show trat das deutsch-österreichische Duo Ludwig Kaiser und Gunther von Imperium gegen die Tag-Team-Champions Kevin Owens und Sami Zayn an. Kaiser und Gunther verloren nach einem Eingriff von Matt Riddle - für Money in the Bank deutet sich ein Six Man Tag Team Match zwischen Owens, Zayn und Riddle sowie Imperium (Gunther, Kaiser, Giovanni Vinci) an.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 12. Juni 2023:

Cody Rhodes besiegt The Miz

Becky Lynch besiegt Chelsea Green

Money in the Bank Qualifying Match: Damian Priest besiegt Matt Riddle

Bronson Reed besiegt Ricochet durch Disqualifikation

Shayna Baszler besiegt Raquel Rodriguez

Chad Gable besiegt Erik