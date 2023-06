WWE SmackDown: Das größte Beben seit Jahren ist perfekt!

Jimmy und Jey Uso nun gemeinsam gegen Reigns und Solo Sikoa

Jey hatte vorab erklärt, dass er in der Bloodline verbleiben würde - wenn Reigns im Gegenzug seine rechte Hand feuern würde. den Manager und Strippenzieher Paul Heyman. Reigns lehnte das nun ab und erinnerte Jey daran, was er durch seine Treue zu Reigns alles gewonnen hätte.

Die Bloodline in ihrer bisherigen Form scheint nach drei Jahren tatsächlich Geschichte zu sein. Reigns und Sikoa sowie Jimmy und Jey Uso gehen nun als Rivalen in den Sommer - eine Konstellation, die nun zentraler Baustein der kommenden Großevents Money in the Bank in London (1. Juli) und den SummerSlam in Detroit (5. August) sein dürfte.