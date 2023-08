WWE RAW: Berührende Rückkehr einer Wrestling-Ikone

Die Wrestling-Liga WWE hat die traurigste Woche seit vielen Jahren hinter sich - dieser Moment hat die gedrückte Stimmung aufgehellt.

Jerry Lawler überrascht Fans bei WWE RAW

Während einer Werbepause überraschten die Tag-Team-Champions Kevin Owens und Sami Zayn das Publikum in Lawlers Heimat Memphis damit, dass sie hinter den Kulissen jemanden gesehen hätten, der ihre Laune verbessert hätte.

Unter dem Jubel der lokalen Fans, bei denen der 73 Jahre alte Lawler im Rang seit Jahrzehnten eines Volkshelden steht, ertönte die royale Musik des „Königs“, Lawler trat im Freizeitoutfit durch den Eingangsbereich und ließ sich feiern.

Es war Lawlers erster Auftritt vor Publikum, seit er im Februar einen als „massiv“ beschriebenen Schlaganfall erlitten hatte. Wegen der Erkrankung konnte Lawler am WrestleMania-Wochenende nicht seinen früh verstorbenen Freund und Rivalen, das wrestlende Comedy-Genie Andy Kaufman, in die WWE Hall of Fame einführern.

Lawler meldete sich damals mit einem Video-Einspieler, nun ist seine Genesung offensichtlich weiter fortgeschritten.

Bekannt durch legendäre Fehde mit Andy Kaufman

Der scharfzüngige Lawler ist WWE-Fans vor allem als langjähriger Co-Kommentator und kongenialer Partner der Legende Jim Ross in Erinnerung, sein Vermächtnis ist jedoch weit umfassender.

In den siebziger und achtziger Jahren wurde Lawler als größter Publikumsliebling der Wrestling-Hochburg Memphis zu einem regionalen Volkshelden. Über die Wrestling-Fangemeinde hinaus bekannt wurde der „King“ (der sich mit seinem Spitznamen auch vor dem ebenfalls aus Memphis stammenden Elvis Presley verbeugte) durch seine Fehde mit Schauspieler und Wrestling-Edelfan Kaufman.

Andy Kaufman und Jerry "The King" Lawler in einem ihrer Matches

Das inszenierte Scharmützel - ausgetragen unter anderem auch in der Late-Night-Show von David Letterman - wurde sogar in Hollywood verewigt: In dem Biopic „Man on the Moon“ spielte Lawler sich selbst und stellte die Rivalität zusammen mit Kaufman-Darsteller Jim Carrey nach.

Langjährige Institution bei WWE

Bei WWE hatte Lawler Mitte der Neunziger eine große Fehde mit Bret „The Hitman“ Hart und wurde danach vor allem als Kommentator eine Institution - stieg in regelmäßigen Abständen aber auch weiter in den Ring.

2011 forderte er mit über 60 Jahren sogar nochmal den damaligen WWE-Champion The Miz in einem Pay-Per-View-Titelmatch heraus, er verstrickte sich danach auch in Fehden mit CM Punk und Kommentatoren-Kollege Michael Cole.

Nach dem Infarkt-Schock 2012 - dem ein Kampf vorausgegangen war - hörte WWE auf, Lawler im Ring einzusetzen. In kleineren Ligen war Lawler aber bis zuletzt für Nostalgiekämpfe aktiv geblieben und hatte bei WWE Auftritte als Analyst vor Großveranstaltungen.

WWE RAW - die weiteren News und Highlights

Die eigentliche Show war weiter vom Andenken an Funk - der auch ein Rivale Lawlers war - und Wyatt geprägt. Zu Beginn der Show gab es nochmal eine Tributgrafik für Funk und Wyatt, der durch einen Herzinfarkt mit nur 36 Jahren aus dem Leben gerissen wurde. Währenddessen wurde nochmal sein altes Theme gespielt und symbolisch sein leerer Schaukelstuhl gezeigt. Die Fans zückten einmal mehr ihre Handys in der Dunkelheit und agierten als Wyatts „Fireflies“.

Auch mehrere Stars würdigten Wyatt mit Tributgesten: World Champion Seth Rollins, sein früherer Rivale, leitete ein Segment mit seinem jetzigen Gegner Shinsuke Nakamura mit Wyatts Gruß „Yowie Wowie“ ein.

Rollins‘ Ehefrau Becky Lynch beschloss die RAW-Episode nach ihrem Sieg im Hauptkampf gegen Zoey Stark damit, dass sie ein Wyatt gewidmetes Armband in die Höhe reckte.

Rollins trifft am Samstag bei der Großveranstaltung Payback auf Nakamura, Lynch in einem Käfigmatch auf Legende Trish Stratus, die als Starks Mentorin auftritt.

In einem neu angesetzten Match werden Owens und Zayn von Finn Balor und Damien Priest von Judgment Day herausgefordert: Die Ansetzung lässt aufhorchen wegen der anhaltenden Spannungen zwischen Balor und Priest, die sich zuletzt bei ihren jeweiligen Versuchen, Rollins den Titel abzunehmen, selbst im Wege standen.

Der Kiel wurde vertieft dadurch, dass Balor seinen irischen Weggefährten JD McDonagh neu zu der Gruppierung gebracht hat, den Priest mit offenem Argwohn beäugt.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 29. August 2023:

Damian Priest besiegt Sami Zayn

The Viking Raiders besiegen The New Day

Chad Gable besiegt Ludwig Kaiser durch Disqualifikation

Tommaso Ciampa besiegt Bronson Reed