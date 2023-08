WWE ändert nach Tragödie Programm - und nimmt bittersüß Abschied

WWE gedenkt Bray Wyatt und Terry Funk

Erick Rowan betrauert nach Brodie Lee nun auch Wyatt

Wie zu Wyatts Lebzeiten stimmten die Fans dann das Kirchenlied „He‘s got the whole world in his hands“ für ihn an, das bittersüße Segment endete damit, dass WWE den leeren Schaukelstuhl zeigte, aus dem sich Wyatt in seinem ursprünglichen Charakter als düsterer Südstaaten-Kultführer stets gemeldet hatte.