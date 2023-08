WWE: Wie der alternde Hulk Hogan lächerlich gemacht wurde

Das als „Legend vs. Icon“ vermarktete Duell war ein „Dream Match“ zweier Generationen, das spät zustande kam, nachdem die beiden sehr unterschiedlichen Topstars lange nie zur selben Zeit am selben Ort aktiv waren.

Was am Ende herauskam, war ein sehr eigenwilliges Spektakel, das von realen Misstönen geprägt war - die darin gipfelten, dass Michaels Hogan der Lächerlichkeit preisgab.

Hulk Hogan - Shawn Michaels: Ein spätes, unverhofftes Traumduell

Im Jahr 2002 feierten sowohl Hogan als auch Michaels unverhoffte WWE-Comebacks: Hogan wurde nach dem Untergang von WCW nochmal heimgeholt und verblüffte mit einem atmosphärisch einzigartigen WrestleMania-Duell mit „The Rock“ Dwayne Johnson. Ein genesener und auch menschlich zur Ruhe gekommener Michaels knüpfte ab Sommer 2002 mit einer großen Fehde gegen Triple H wieder an seine besten Zeiten an.

Erst Partner, dann Feinde

Gekonnte Rückgriffe auf den Eklat im Bret Hart

Michaels - in der kanadischen Heimat des alten Rivalen Hart damals immer noch absolute Hassfigur - reizte das wütende Publikum mit einer bitterbösen Promo-Ansprache genüsslich (“Who‘s your Daddy, Montreal?“) und kündigte an, dass er Hogans Karriere beim SummerSlam ebenso begraben werde, wie er es mit der von Bret getan hätte. Als weiterer Stich ins Herz der kanadischen Fans wurde während des Segments Brets Musik eingespielt und deutete einen Überraschungsauftritt an - was sich dann als Streich des hämisch grinsenden Michaels entpuppte.