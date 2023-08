WWE: Wie ein Wrestling-Star live im TV seinen Penis zu verlieren schien

Es war ein Schocker, der auch 25 Jahre danach noch vielen in Erinnerung ist, in guter und in böser.

„Legendär, die gute, alte Zeit des Wrestling“ - „Das hat mich als Kind fürs Leben traumatisiert“: Der Nostalgie-Account „90s WWE“ auf dem ehemaligen Twitter wühlte in den vergangenen Stunden viele Fanseelen auf, indem er an einen berühmt-berüchtigten Cliffhanger erinnerte: „Choppy Choppy Pee Pee“ - den Moment, in dem die TV-Show Monday Night RAW mit einer vermeintlichen Kastration von Showkampf-Star Val Venis endete. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Ein typischer Moment der WWE Attitude Era

Es war der Sommer 1998, die legendäre Attitude Era nahm in der damaligen WWF Fahrt auf, vor der Kamera geprägt von den Superstars Stone Cold Steve Austin und Dwayne „The Rock“ Johnson – hinter der Kamera von einem jungen Autor namens Vince Russo.

Russo überzeugte den ewigen Liga-Patriarchen Vince McMahon damals, den Konkurrenzdruck durch den zwischenzeitlich an WWE vorbeigezogenen Rivalen WCW mit einer neuen Ausrichtung zu beantworten.

Sein Konzept „Crash TV“ lenkte den Fokus verstärkt weg von den Matches im Ring, hin zu auf schnelle Aufmerksamkeit abzielenden Segmenten, nicht selten auf Skandal und Kontroverse ausgelegt. (HINTERGRUND: Wie Vince Russo Hulk Hogan demütigte - und zum Ende von WCW beitrug)

Val Venis (bürgerlich: Sean Morley) war ein Charakter, der auf genau dieses Konzept zugeschnitten war: Er verkörperte einen Pornostar, der die weiblichen Stars verführte - und damit für Verstrickungen sorgte.

Kai En Tai schien Val Venis den Penis abzuschlagen

Venis‘ berühmteste Story kreiste um eine Affäre mit der Ehefrau von Yamaguchi-San, damals Manager der japanischen Gruppierung Kai En Tai (Dick Togo, Mens Teioh, Sho Funaki).

Als der dies mitbekam, schwor er Rache - und kündigte vorab an, welcher Art: Er meldete sich nach einem Match Venis in einem Video, in dem er eine Salami-Wurst auf einen Tisch abschnitt. Dazu drohte er in dem Kauderwelsch, das ihm als böser Klischee-Ausländer damals verordnet worden war: „I choppy choppy your pee pee.“

In der Woche darauf - am Ende der RAW-Episode am 3. August 1998 - schritt Yamaguchi-san zur Tat: In einem Tag-Team-Kampf tat sich Venis mit einem weiteren Rivalen von Kai En Tai zusammen, deren Landsmann Taka Michinoku. Das Match hatte den Plot Twist, dass Michinoku sich gegen Venis wandte und Kai En Tai anschloss - es wurde enthüllt, dass Yamaguchi-Sans Frau seine Schwester war und er deshalb ebenso sauer auf Venis war.

Kai En Tai prügelte auf Venis ein, zerrte ihn hinter die Kulissen, zog ihn dort nackt aus - und tatsächlich zückte Yamaguchi-San dann ein Katana-Schwert und schlug zu.

WWE platzierte die Szenen als Schlusssegment der RAW-Episode vom 3. August 1998, nach dem Hauptkampf zwischen Austin und dem Undertaker gegen The Rock und den bald darauf tragisch verunglückten Owen Hart. Die RAW-Episode endete mit dem Moment des Schwertschlags (den WWE inzwischen aus dem Streaming-Portal WWE Network herausgeschnitten hat).

In der Woche darauf wurde der Cliffhanger auf abstruse Weise aufgelöst.

WWE griff als Pointe berühmten Kriminalfall auf

Ein in Sicherheit gebrachter Venis trat vor das Publikum - ein Fan hielt das Schild „Val Venis, where is your penis?“ in die Höhe - und erklärte, dass eine glückliche Fügung sein bestes Stück gerettet hätte.

Eine zufällig anwesende Person hätte im Moment des Schwertschlags die Tür geöffnet, einen Luftzug ausgelöst, der eine in dem Moment günstige „Schrumpfung“ ausgelöst hätte. Der Schlag hätte so sein Zeil verfehlt, er hätte dann flüchten können.

Der rettende Engel? Der Ex-Marine John Wayne Bobbitt, in den Neunzigern Boulevard-Berühmtheit dadurch erlangte, dass seine Ehefrau Lorena den Penis abschnitt (der durch eine aufwändige OP gerettet werden konnte).

Es war eine Schlusspointe ganz nach dem Geschmack der damaligen WWE-Verantwortlichen - die sie sich nicht verderben lassen wollten dadurch, dass der Fall Bobbitt einen ernsten Hintergrund hatte: Lorenas Tat gegen ihren Mann war das Resultat von häuslicher und sexueller Gewalt, die ihr Mann gegen sie verübt hatte.

Venis heute kontroverse Figur, Yamaguchi-san starb 2019

Mit der skurrilen Auflösung war die Story um Venis und Kai En Tai schon beendet, fast alle Beteiligten hinterließen bei WWE danach keine großen Spuren mehr: Längere Karrieren bei WWE legten nur Funaki und Venis / Morley hin.

Morley blieb bis 2009 bei WWE aktiv blieb und hielt diverse Sekundärtitel, der heute 52-Jährige beendete 2019 seine aktive Karriere, inzwischen ist er vor allem für seine politischen Ansichten im Gerede.

Auf seinen Social-Media-Kanälen verbreitete er in den vergangenen Jahren diverse Verschwörungstheorien über die US-Regierung und tritt für einen Systemwechsel hin zu einer libertären „Anarchie“ ein. 2020 zog er sich den Zorn vieler früherer Kollegen und Fans zu, als er WWE-Konkurrent AEW dafür kritisierte, die transsexuelle Nyla Rose in der Frauendivision antreten zu lassen.