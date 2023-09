WWE-Beben mit massiven Folgen: Weiterer Paukenschlag wahrscheinlich

Der in dieser Woche verkündete, milliardenschwere Wechsels der WWE-Erfolgsshow SmackDown zum NBC Universal-Imperium hat vielfältige Implikationen. Spekulationen um ein weiteres Beben, das auch für die deutschen Zuschauer Folgen und womöglich auch für Konkurrent AEW Folgen haben dürfte, haben begonnen. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Zudem vergrößert sich auch die Spannung im Poker um das zweite TV-Flaggschiff RAW - auch deshalb, weil der SmackDown-Deal zur Enttäuschung der Anleger nicht ganz so hoch ausgefallen ist wie von WWE in Aussicht gestellt.

WWE SmackDown dürfte 2024 den Sendeplatz wechseln

Experten wie der Wrestling-Journalist Dave Meltzer gehen sicher davon aus, dass der Transfer von SmackDown von Fox zum USA Network einen Sendeplatz-Wechsel mit sich bringen wird, weg vom Freitagabend. „Friday Night SmackDown“ wäre dann ab Herbst 2024 auch nicht mehr der Name der Show.

Der Grund für die Erwägung: Das USA Network hat eine andere Bedürfnislage als Fox, das eine Lücke im Freitagabendprogramm hatte und in SmackDown mit Zugpferd Roman Reigns einen zuverlässigen Quotenbringer - mit dem im vergangenen Jahr einsetzenden Zuschauerboom bei WWE umso mehr.

Bei USA ist die Lage anders: Die Freitag- und Samstagabende, an denen große Teil der jungen Zielgruppe andere Beschäftigung haben als vor dem Fernseher zu sitzen, dürften kaum die erste Wahl für die dortigen Senderverantwortlichen sein - auch wegen der unterschiedlichen Reichweite der Stationen.

USA Network mit anderen Interessen als Noch-Partner Fox

Fox gehört in Amerika zu den „network station“, dem Free-TV, während USA Network Teil des kostenpflichtigen Kabelfernsehens ist. Die Erfahrungswerte aus den Tagen, an denen SmackDown auf den Kabelsender FS1 ausgewichen ist, vermitteln eine Ahnung, dass SmackDown bei USA am Freitagabend deutlich geringere Quoten als bei Fox einfahren würde – und auch deutlich geringere als die montägliche Traditionsshow RAW.