WWE enthüllt bei Payback einen unerwarteten Wechsel

Bei der Großveranstaltung Payback in der Nacht zum Sonntag hat die Wrestling-Liga enthüllt, dass Jey Uso von der Freitagsshow Friday Night SmackDown zur Montagssendung Monday Night RAW wechseln wird. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

RAW-Star Cody Rhodes, wie Uso ein Rivale von „Undisputed Universal Champion“ Roman Reigns, verkündete die Nachricht in einem Talksegment mit Grayson Waller, der dann von Uso niedergestreckt wurde. Später bestätigte WWE den internen Kadertransfer über seine offiziellen Kanäle.

WWE Payback: Jey Uso wechselt von SmackDown zu RAW

Jey Uso hatte zuletzt beim SummerSlam ein Titelmatch gegen seinen Onkel Reigns verloren, in dem auch die Vorherrschaft über den Bloodline-Familienclan auf dem Spiel stand. Jey verlor, nachdem sein eigener Zwillingsbruder Jimmy Uso ihn verriet, der vorher mit ihm gegen „Tribal Chief“ Reigns zu rebellieren schien.

Der Wechsel zu RAW entfernt ihn nun von Bruder Jimmy, was das sich klar andeutende Bruderduell zunächst hinauszögert – womöglich bis zum Jahreshöhepunkt WrestleMania 40 im kommenden Frühjahr in Philadelphia, der Stadt der brüderlichen Liebe.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

So können Sie AEW im deutschen TV verfolgen

So können Sie AEW im deutschen TV verfolgen

So läuft WWE im deutschen TV und auf dem WWE Network

So läuft WWE im deutschen TV und auf dem WWE Network

So funktioniert das Wrestling-Imperium WWE

So funktioniert das Wrestling-Imperium WWE

Judgment Day erringen die Tag-Team-Titel

Neben der Wechsel-Enthüllung gab es bei der Show in Pittsburgh diverse andere größere Entwicklungen – allen voran ein nicht unbedeutender Titelwechsel: Sami Zayn und Kevin Owens verloren in einem „Steel City Street Fight“ die bei WrestleMania von den Uso-Brüdern gewonnenen Tag-Team-Titel.

Neue Champions sind Finn Balor und „Mr. Money in the Bank“ Damian Priest von der Gruppierung The Judgment Day, die damit nach den jüngsten internen Spannungen neuen Kitt erhalten hat.