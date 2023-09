WWE-Geschichte bei RAW: Deutschprachiger Star bricht 35 Jahre alten Rekord!

Bret „The Hitman“ Hart, Ric Flair, Razor Ramon, Shawn Michaels, The Ultimate Warrior, Pat Patterson, The Rock, Mr. Perfect, „Macho Man“ Randy Savage, Pedro Morales.

Die Liste legendärer WWE-Stars, die Österreich-Phänomen Gunther als Träger des mit viel ruhmreicher Geschichte aufgeladenen Intercontinental Title überflügelt hat, ist lang. Nun steht fest: Er hat sie alle! NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW verteidigte das Wiener Schwergewicht seinen Gürtel gegen Ex-Olympiaringer Chad Gable. Damit steht fest: Er steigt in dieser Woche zum am längsten regierenden Intercontinental-Champion der Geschichte auf.

Und es sieht alles danach aus, als ob für den 36-Jährigen noch größere Errungenschaften hinzukommen werden.

Intercontinental Champion Gunther überwindet auch Chad Gable

WWE inszenierte das David-Goliath-Duell zwischen Gunther und Gable als Hauptkampf von RAW - und hatte dramaturgisch geschickt schon vorab die Spannung erhöht, indem sie Gable Gunther durch Auszählen besiegen ließ und damit die erste Einzelniederlage nach seiner Hauptkader-Berufung im vergangenen Jahr zufügen ließ.

Auch jetzt spielte die Matchgeschichte geschickt mit dem alternativen Szenario eines Underdog-Triumphs: Gunther dominierte mehr als die Hälfte des rund 19 Minuten langen Kampfs nach Belieben, ehe Gable mit einer Serie kraftvoller Suplex-Würfe zurückschlug und mit dem von Vorbild Kurt Angle übernommenen Ankle Lock an der Rand einer überraschenden Niederlage zu bringen schien.

Mit einem eigenen Suplex - bei dem Gable über auf dem Kopf landete - schlug Gunther am Ende zurück und machte dann den Sack zu mit einer Powerbomb und der Clothesline-Variation Lariat. Wie einst die berüchtigte texanische Legende Stan „The Man“ Hansen ist Gunther berühmt dafür, an sich simple Aktion so kraftvoll auszuführen, dass sie besondere Wucht entfalten.

RAW endete mit einer Siegesfeier für den „Ringgeneral“, der bei WWE die Gruppierung Imperium mit seinem deutschen Weggefährten Ludwig Kaiser und dem Südtriroler Giovanni Vinci anführt. Parallel dazu waren ein enttäuschter Gable und dessen weinende Tochter zu sehen - es sieht so aus, als ob WWE mit Gable inzwischen auch noch mehr vorhat.

Der Honky Tonk Man ist überflügelt - was kommt noch?

Für den Moment gehörte das Scheinwerferlicht aber Gunther, der den Titel nun seit 452 Tagen hält und in zwei Tagen nun den Rekord des Honky Tonk Man (454) brechen wird: Der als böser Elvis-Imitator WWE Hall of Famer hielt den Gürtel zwischen 1987 und 1988, die Regentschaft endete beim ersten SummerSlam 1988 mit dem berühmten Match, in dem der aufstrebende Ultimate Warrior unter dem Jubel der Fans völlig überrollte.

Die Rekord-Regentschaft ist nicht Gunthers erste historische Errungenschaft bei WWE: In diesem Jahr verewigte Gunther (bürgerlich: Walter Hahn) sich bereits mit seiner Marathonleistung beim Royal Rumble und dem ersten großen Sieg eines deutschsprachigen Stars bei der Megashow WrestleMania in den Geschichtsbüchern.

Weitere Meilensteine dürften hinzukommen, der außerhalb von WWE als WALTER bekannt gewordene Gunther genießt höchste Wertschätzung. Sein schnörkelloser, aber in seiner handwerklichen Klasse, Wucht und Brutalität an Ikonen wie Hansen, Big Van Vader oder die Japan-Legenden Mitsuharu Misawa und Kenta Kobashi erinnernder Stil begeistert Kenner. Kreativchef „Triple H“ Paul Levesque lobte ihn nach WrestleMania in höchsten Tönen und erklärte, dass es für Gunther bei WWE „keine Grenze nach oben“ gebe. (Gunther im SPORT1-Interview: Wie er für WWE 25 Kilo verlor)

Die Saat für künftige Duelle mit den Topstars Cody Rhodes und Brock Lesnar wurde beim Rumble bereits gelegt, es wird immer wahrscheinlicher, dass Gunther zum ersten österreichischen World Champion seit dem über das Wrestling hinaus bekannten Original „Big“ Otto Wanz wird und zum allerersten, der das bei WWE schafft.

Die Ergebnisse von WWE RAW am 4. September 2023:

Tornado Tag Team Match: The Viking Raiders besiegen Drew McIntyre & Matt Riddle

Ricochet besiegt Shinsuke Nakamura durch Disqualifikation

Shayna Baszler besiegt Zoey Stark

Raquel Rodriguez besiegt Chelsea Green

JD McDonagh besiegt Sami Zayn