25 Kilo weg - auf Befehl vom WWE-Boss? Österreich-Star Gunther klärt auf

Gunther: Klar, man kriegt ja alles mit, was so im Netz passiert, man wird ja auch markiert, so dass es einem nichts entgeht. Ich hab‘s gesehen - und das ist natürlich super. Ich finde ja generell: Wrestling ist für die Kinder das Größte, ich denke ja auch immer dran zurück, wie das war, als ich als Kind mit Wrestling in Berührung gekommen bin. Deswegen freue ich mich immer besonders, wenn ich sehe, dass ich mit dem, was ich tue, die Kinder von heute begeistern kann.