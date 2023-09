WWE-Star fehlt nach rätselhaftem Vorfall bei TV-Show RAW

Fünf Monate nach seinem WWE-Comeback nach einer von der Liga verordneten Drogentherapie steht Matt Riddle wieder in den Schlagzeilen.

Der frühere UFC-Kämpfer fehlte am Montag bei der TV-Show Monday Night RAW, nachdem er am Wochenende im Zentrum eines rätselhaften Vorfalls am New Yorker John-F.-Kennedy-Flughafens stand. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

WWE-Star Matt Riddle erhebt schwere Vorwürfe gegen Flughafenpolizist

Der 37-Jährige war bei seiner Rückreise von einem WWE-Event in Indien in Konflikt mit Ordnungshütern geraten, in einem mittlerweile gelöschten Social-Media-Post behauptete er, von einem männlichen Flughafenpolizist sexuell belästigt worden zu sein - er postete auch ein Foto der Person. Die Situation sei „wirklich seltsam und unangenehm“ gewesen, man habe versucht, „mich klein und nutzlos fühlen zu lassen“.

Dem Boulevard-Portal TMZ zufolge hat die zuständige Flughafenbehörde eine Untersuchung eingeleitet, unter Berufung auf Polizeikreise berichtet es allerdings auch, dass große Verwunderung über Riddles Vorwürfe herrsche.

Riddle habe sich beim Verlassen des Fliegers „ordnungswidrig“ verhalten, die Polizei sei gerufen worden und hätte auf Riddle eingeredet, der hätte sich „entschuldigend“ verhalten. Nach Gesprächen mit diesem und anderen Augenzeugen schien die Situation geklärt, keine Anzeige sei erstattet und kein Bericht verfasst worden.

Laut Medienberichten untersucht auch WWE mittlerweile den Vorfall, dem Pro Wrestling Insider zufolge wird Riddle wohl für eine Weile pausieren, auch bei den Live-Events am Wochenende werde er nicht erwartet.

Mehrfach in den Negativschlagzeilen

Riddle, der seit 2018 unter WWE-Vertrag ist und zwischenzeitlich vor einem großen Durchbruch zu stehen schien, war in den vergangenen Jahren mehrfach in den Negativschlagzeilen.

Schon kurz nach Riddles Hauptkader-Debüt im Herbst 2020 gab es Trubel, als ihn die früher mit ihm liierte Wrestlerin Candy Cartwright wegen einer angeblichen „Vielzahl sexueller Übergriffe“ verklagte - und ursprünglich auch von WWE 10 Millionen Dollar Schadenersatz forderte. Der Fall endete mit einer außergerichtlichen Einigung.

Im vergangenen Jahr war Riddle dann laut übereinstimmenden Medienberichten zweimal durch interne Drogentests bei WWE gefallen und suspendiert worden - es kann dabei nicht um Alkohol- oder Marihuana-Konsum gegangen sein, für den die Promotion laut offiziellen Firmenrichtlinien keine Suspendierungen ausspricht. Zwischen Dezember und April pausierte Riddle, er soll in dieser Zeit eine Therapie absolviert haben.