WWE setzt Duell zwischen Logan Paul und lebender Legende an

Bei Crown Jewel, der nächsten Saudi-Arabien-Show des Wrestling-Marktführers am 4. November, trifft Paul auf die lebende Legende Rey Mysterio. Dies enthüllte die Liga bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown, bei der es eine Konfrontation der beiden gab. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Gewinnt Logan Paul seinen ersten WWE-Titel?

Paul, der bei Crown Jewel 2022 mit einem herausragenden Match gegen Universal Champion Roman Reigns beeindruckte, kämpft damit erneut um einen Titel: In dem Duell zwischen WWE Hall of Famer Mysterio und dem seit kurzem auch mit dem FC Bayern verflochtenen Paul steht der von Mysterio gehaltene US Title auf dem Spiel.