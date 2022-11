WWE Crown Jewel: "Respektlos!" Logan und Jake Paul polarisieren im Wrestling-Ring

- Auch die Regentschaft von Bianca Belair als RAW-Damenchampion geht weiter: Sie gewann nach dem Ladder Match bei Extreme Rules auch ein Last Woman Standing Match gegen Rivalin Bayley. Sie klemmte Bayley am Ende nach ihrem KOD-Finisher in einer Leiter unter dem Seil ein, so dass die Damage-CTRL-Anführerin bis zehn ausgezählt wurde.