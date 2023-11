Deutsche Wrestling-Größe stirbt mit 40 - WWE-Stars trauern

Die größte deutsche Liga wXw (Westside Xtreme Wrestling) hat am Samstag öffentlich gemacht, dass ihr früherer Champion am Donnerstag nach einem „langen Kampf“ gegen eine ungenannte Erkrankung aus dem Leben geschieden sei. Ullmann - der seit Anfang 2022 nicht mehr im Ring stand - sei im Beisein seiner Ehefrau „eingeschlafen“. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

„Wir wünschen seiner Familie und seinen Freunden viel Kraft in dieser Zeit und bitten euch, ihnen den notwendigen Abstand zu geben bis wir Andy alle gemeinsam im wXw-Ring mit dem Respekt, den seine Lebensleistung verdient, verabschieden dürfen“, schrieb die Promotion, die Ullmann als einen „der verdientesten Wrestler der wXw-Geschichte“ würdigte.

Absolute Andy war Weggefährte der europäischen WWE- und AEW-Stars

Der in Nürnberg geborene Ullmann - früher auch bekannt als „Ghetto Boy Andy“ und „Mr. Erotic“ - stand seit 2003 im Ring und war seit den Nuller-Jahren einer der profiliertesten deutschen Showkämpfer.

Bei wXw stand Absolute Andy mit zahlreichen weltbekannten Stars im Ring - unter ihnen Bryan Danielson, Hiroshi Tanahashi und WWE Hall of Famer Jeff Jarrett. Zu seinen Weggefährten zählten auch fast alle inzwischen bei WWE und AEW aktive deutschsprachigen Stars - Claudio Castagnoli, Gunther (WALTER), Ludwig Kaiser (Axel Dieter Jr.) und Ilja Dragunov.

„Keine Worte. Das ist ein trauriger Tag. Danke für alles, Andy“, schrieb Dragunov - amtierender Champion des WWE-Aufbaukaders NXT. Auch Intercontinental Champion Gunther meldete sich im Vorfeld seines Matches gegen The Miz am Abend bei den Survivor Series und schrieb ebenfalls: „Danke für alles, Andi.“ Gunthers deutscher Partner Kaiser schrieb bei Instagram: „Ruhe in Frieden, Andi.“