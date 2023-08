WWE unter Schock: Topstar Bray Wyatt stirbt mit 36 - Hilfsaktion für Familie

Wyatt hinterlässt seine Verlobte Joseann „JoJo“ Offerman, mit der früheren WWE-Ringsprecherin hatte er zwei junge Kinder, hinzu kamen zwei weitere aus einer früheren Ehe. Inzwischen hat WWE eine Hilfsaktion für Offerman und die Kinder angekündigt: Die Einnahmen für alle Wyatt-Fanartikel gehen ab nun direkt an sie.

WWE-Star „The Fiend“ Bray Wyatt stirbt nach Herzinfarkt

WWE-Topstar tot: Auch John Cena und The Rock erschüttert

Windham Rotunda - wie Wyatt eigentlich hieß - hätte sich davon allerdings erholt und an einem Comeback gearbeitet, erst vor kurzem hatte sein Vater Mike Rotunda (bei WWE auch bekannt als Irwin R. Schyster) den Fans bei einer Convention die „hoffentlich baldige“ Rückkehr Wyatts in Aussicht gestellt. Am Donnerstag hätte er dann einen plötzlichen Infarkt erlitten und sei verstorben.