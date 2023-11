WWE-Schocker um lebende Wrestling-Legende

Bei Crown Jewel am vergangenen Woche verlor er seinen US Title unter kontroversen Umständen gegen Logan Paul - nun stand Legende Rey Mysterio bei WWE wieder im Fokus.

Das Segment weckte Erinnerungen an berühmte Momente der Vergangenheit, an denen Mysterio ebenfalls beteiligt war: Auch seine legendären Weggefährten Eddie Guerrero (tragisch früh verstorben) und Batista definierten sich einst mit brutalen Attacken auf Mysterio zu Bösewichtern um.

Nun folgte Escobar - der die einst von Eddie Guerrero gegründete LWO mit Mysterio hatte neu aufleben lassen - in deren Fußstapfen. Die nun folgende Fehde scheint ein tragendes Element der nächsten Großveranstaltung Survivor Series zu werden, die in dieser WWE-Woche begann, erste Formen anzunehmen.

An Tuchel zerschellt - nun “der beste Spieler in La Liga“

An Tuchel zerschellt - nun “der beste Spieler in La Liga“

WWE SmackDown: Santos Escobar fällt Rey Mysterio in den Rücken

Der Turn von Escobar wurde angebahnt in einem gemeinsamen Auftritt der LWO, in dem Mysterio die Niederlage gegen Paul beklagte und festhielt, dass er sicher sei, dass das Social-Media-Phänomen ihn nicht besiegen hätte können, hätte es nicht illegal einen Schlagring gegen ihn eingesetzt.

An dieser Stelle hakte Carlito ein und forderte Mysterio auf, die Schuld bei Escobar zu suchen: Er hätte bei seinem (vermeintlichen?) Versuch, den Eingriff eines Entourage-Mitglieds von Paul abzuwehren, den Schlagring so zurückgelassen, dass Paul ihn hatte greifen können.

Nachdem Mysterio Escobar in Notwehr niederschlug, versuchte Mysterio, die Gemüter zu beruhigen und seinen Partner zur Besinnung zu bringen. Stattdessen ging der dann brutal auf Mysterio los und redete wütend mit doppeldeutigen Worten auf ihn ein, dass er ihn liebe und bewundere, dass er aber ihre gemeinsame Sache verraten hätte (“It was supposed to be me and you!“ - „Es sollten ich und du sein“).