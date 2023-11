WWE: Erster Titel! Logan Paul entthront bei Crown Jewel eine lebende Legende

Bei Crown Jewel in Saudi-Arabien entthronte Paul am Samstagabend auf die lebende Legende Rey Mysterio und ist neuer US Champion der Liga - aus Sicht des Showkampf-Marktführers ein durchaus logischer Schachzug: Der ältere Bruder von Jake Paul hat dort in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht nur viel Aufmerksamkeit generiert, sondern auch mit spektakulären Ringleistungen auf Top-Niveau verblüfft. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)