WWE-Star Alexa Bliss ist Mutter

Der ehemalige WWE-Damenchampion und ihr Mann, der Sänger Ryan Cabrera, enthüllten via Instagram, dass die gemeinsame Tochter Hendrix am Montag auf die Welt gekommen ist. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Alexa Bliss nicht der einzige Wrestling-Star im Babyglück

Die 32-Jährige - in diesem Jahr auch in den Schlagzeilen wegen einer leichten, gut überstandenen Hautkrebserkrankung und als Kandidatin von „The Masked Singer“ - hatte ihre Schwangerschaft im Mai öffentlich gemacht. Im Ring stand sie zuletzt Ende Januar, damals deutete sich eine Neuauflage ihrer Drehbuch-Verbindung mit dem damals zu WWE zurückgekehrten Bray Wyatt an - inzwischen aufgrund von Herzproblemen tragisch jung verstorben.