Tabubruch bei WWE: Provokateur Logan Paul reizt Fans mehr denn je

Zwei Jahre nach seinem Debüt für die Wrestling-Liga steht Social-Media-Superstar Logan Paul nun vor seinem dritten Auftritt bei der Megashow WrestleMania. Der ältere Bruder des ähnlich streitbaren Box-Phänomens Jake Paul drückt WWE immer mehr seinen Stempel auf - in mehr als einer Hinsicht. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

So können Sie AEW im deutschen TV verfolgen

So können Sie AEW im deutschen TV verfolgen

So läuft WWE im deutschen TV und auf dem WWE Network

So läuft WWE im deutschen TV und auf dem WWE Network

So funktioniert das Wrestling-Imperium WWE

So funktioniert das Wrestling-Imperium WWE

Erster WrestleMania-Auftritt als Champion

Der 28-Jährige tritt beim Jahreshöhepunkt im NFL-Stadion von Philadelphia erstmals als Champion an: Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown machte WWE offiziell, dass Paul seinen im vergangenen Herbst errungenen United States Title in einem Dreikampf gegen die langjährigen Ringveteranen Randy Orton und Kevin Owens aufs Spiel setzen wird.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Der schillernde Influencer Paul steht seit 2022 unter Vertrag bei WWE und ist dort seitdem wie eine Bombe eingeschlagen: Mit spektakulären Aktionen, großer Bühnenpräsenz und vor allem auch einem herausragenden Verständnis für Ringhandwerk und Psychologie hat Paul in beeindruckendem Tempo das Niveau eines Topstars erreicht.

Weil Paul auch umgekehrt Gefallen am Showkämpfer-Dasein gefunden hat, hat er sich zu Beginn des Jahres mit einem neuen Vertrag noch enger an WWE gebunden und bezeichnet sich nun als „Vollzeit“-Wrestler, der den Job „nicht mehr nur wie ein Hobby behandelt“.

Der Milliarden-Mann gerät in Bedrängnis

Der Milliarden-Mann gerät in Bedrängnis

Zugleich hat der stets findige Geschäftsmann auch neues Geldvermehrungspotenzial in der Verbindung erkannt und genutzt.

Logan Paul nun auch als WWE-Topsponsor präsent

Wie WWE bereits vor einer Woche enthüllt hatte, tritt bei WrestleMania eine neue Kooperation in Kraft: Der von Paul und YouTuber-Kumpel KSI kreierte ( und nicht unumstrittene ) Energydrink Prime bekommt bei WWE eine nie da gewesene Werbefläche.

Der Tabubruch kommt nicht bei allen Fans gut an, der zu Beginn des Jahres infolge schwerer Vorwürfe gestürzte Ex-Boss Vince McMahon hatte den Ring stets frei von Sponsorenlogos gehalten. Dass diese Zeit unter der neuen Dachorganisation TKO vorbei sein würde, hatten Brancheninsider schon länger erahnt.

Paul ist nun der Profiteur. Dass viele Fans und auch Ligaikone Mick Foley den Tabubruch in den sozialen Medien kritisierten, ficht ihn nicht an: „Wir haben hier eine Chance gesehen, auch eine Chance, dass mich die Leute noch mehr hassen - ich bin ja der Bösewicht“, kommentierte er den Deal in seinem Impaulsive-Podcast.