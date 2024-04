WWE RAW nach WrestleMania: The Rock geht - aber hinterlässt fünf vielsagende Worte

Das große WWE-Comeback Dwayne „The Rock“ Johnson ist vorerst beendet. Aber am Tag nach WrestleMania hat der Megastar überdeutlich gemacht, dass die nächste Rückkehr nur eine Frage der Zeit ist.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei der ersten Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW hat The Rock angekündigt, „dass er für eine Weile gehen muss“. Der 51-Jährige vor seiner Rückkehr nach Hollywood allerdings einen mysteriösen Cliffhanger, der auf das nächste Blockbuster-Match bei WWE hindeutet: ein Titelduell mit dem neuen Universal Champion Cody Rhodes. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Auch jenseits der Rock-Rhodes-Konfrontation gab es wie fast immer ein turbulentes „RAW after Mania“ mit vielen Überraschungen und neuen Entwicklungen - auch eine aus deutscher Sicht hochspannende.

{ "placeholderType": "MREC" }

WWE RAW nach WrestleMania: The Rock warnt Cody Rhodes

Rhodes eröffnete die RAW-Show zusammen mit WWE-Vorstand „Triple H“ Paul Levesque. Beide ließen sich von den Fans feiern - Rhodes für seinen großen Sieg über den zuvor dreieinhalb Jahre als Champ regierenden Roman Reigns, Levesque für die umsatzstärkste und für ihn generell auch „größte“ WrestleMania der Geschichte.

The Rock allerdings unterbrach die Feierstunde und knüpfte in einer Konfrontation an die Fehde an, die er sich in den vergangenen Wochen mit Rhodes geliefert hatte. Cody möge „seine Geschichte vollendet“ haben, erkannte Rock an, warnte ihn aber zugleich mit fünf vielsagenden Worten: „Our story has just begun“ -„Unsere Geschichte hat gerade erst angefangen.“

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Saat für Einzelduell wurde bei WrestleMania gelegt

Superstar Johnson stellte damit eine Fortsetzung der Rivalität in Aussicht, in die die beiden sich zuletzt infolge realer Ereignisse verstrickt hatten: WWE hatte für WrestleMania eigentlich ein Match zwischen Reigns und Rock geplant und de facto schon angekündigt. Die Liga schwenkte jedoch in letzter Sekunde um, als zahlreiche Fans meuterten und mit der „We-want-Cody“-Kampagne forderten, dass stattdessen Rhodes zum Zuge kommen und seine lang aufgebaute Story mit Reigns vollenden sollte.

The Rock fügte sich dem Willen des Volkes und stieg stattdessen als Gegenspieler Codys in das Programm ein, der den Titelgewinn des „American Nightmare“ mit allen Mitteln zu verhindern suchte.

{ "placeholderType": "MREC" }

An Tag 1 von WrestleMania taten sich Rock und Reigns in einem Tag Team Match gegen Rhodes und Seth Rollins zusammen, Rock pinnte dabei Rhodes und sorgte gemäß Matchklausel dafür, dass der Titelkampf Reigns - Rhodes unter „Bloodline Rules“ ohne Regeln stattfand.

Rocks Plan, Cody zusammen mit den anderen Bloodline-Mitgliedern zu stoppen, wurde jedoch vereitelt von Codys eigener All-Star-Kavallerie: Jey Uso, John Cena und am Ende der legendäre Undertaker, der den alten Rivalen Rock mit einem Chokeslam ausschaltete und Cody den Weg zum Sieg ebnete.

Ein rätselhafter Cliffhanger

Schon am Samstag war jedoch zu erahnen, dass der Pinfall von Rock gegen Rhodes die Saat für ein Einzelduell in der Zukunft legen würde – dies ist nun nochmal klarer geworden.

Rhodes und Reigns gingen auseinander, nicht ohne dabei noch ein kleines Rätsel offen zu lassen (typisches Stilmittel von Kreativ-Mastermind Paul Heyman, der auch hinter dem Bloodline-Epos steckte).

The Rock überreichte Rhodes einen kleinen Gegenstand, der nicht von der Kamera gezeigt wurde und ermahnte Rhodes, dass er ihn „nicht nochmal enttäuschen sollte“: Es war eine Anspielung auf die Story vor WrestleMania, in der Rhodes Rock eigentlich sein beim Royal Rumble verdientes WrestleMania-Titelmatch überlassen wollte - dann aber doch umschwenkte.

RAW after Mania mit diversen Überraschungen

Der deutschrussische NXT-Champion Ilja Dragunov feierte ein Überraschungsdebüt und folgte damit seinen deutschsprachigen Weggefährten Gunther und Ludwig Kaiser in den Hauptkader.

Der „Unbesiegbar Zar“ besiegte in seinem Debütmatch Japan-Star Shinsuke Nakamura und erklärte, am in einigen Wochen stattfindenden Draft teilzunehmen, in dem die Kader von RAW und SmackDown neu geordnet werden.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Ein Comeback bei WWE wird derweil der seit Herbst mit Schulterproblemen pausierende Ex-Champion Sheamus feiern. Seine Rückkehr wurde in einem Videosegment angekündigt.

Eine weitere Rückkehr, die sich andeutet: WWE streute mehrere Indizien, dass Bo Dallas, der jüngere Brüder des tragisch verstorbenen Bray Wyatt, seine Rolle als „Uncle Howdy“ neu beleben könnte. Es gab rund um RAW diverse „Easter Eggs“, die auffällig der Anbahnung von Wyatts letztem Comeback 2022 ähnelten - unter ihnen eine vermeintliche Bildstörung eines Segments mit Bronson Reed, die mit dem Wort „Hello“ unterlegt war. Dallas hatte zuletzt angekündigt, dass er das Erbe seines Bruders bei WWE gern lebendig halten würde.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

John Cena mit unangekündigtem Match

Bei RAW wurde außerdem auch der erste Herausforderer des neuen World Champions Damian Priest gekürt: Jey Uso gewann einen Vierkampf gegen Bronson Reed, Ricochet und den von Money-in-the-Bank-Sieger Priest übertölpelten Ex-Champ Drew McIntyre.

McIntyre wurde dabei einmal mehr die Tour vom verletzten Erzfeind CM Punk vermasselt, der den Schotten am Bein festhielt, als der Uso mit seinem Claymore-Finisher abfertigen wollte.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Ein weiteres Bonbon, das die WWE-Fans in Philadelphia noch bekamen: Legende John Cena gab sich in einem unangekündigten Match die Ehre.

Cena tat sich mit zwei alten Weggefährten zusammen, den neuen RAW Tag Team Champions The Awesome Truth (The Miz und R-Truth). Das Trio besiegte Judgment Day mit einer dreifachen Ausführung von Cenas Finisher Attitude Adjustment.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

WrestleMania 40 - Ergebnisse:

Tag 1 (6. April):

World Women‘s Title Match: Rhea Ripley (c) besiegt Becky Lynch

WWE RAW & SmackDown Tag Team Title Ladder Match: Neue SD-Champs: Austin Theory & Grayson Waller, neue RAW-Champs: The Awesome Truth (The Miz & R-Truth)

Rey Mysterio & Andrade besiegen Dominik Mysterio & Santos Escobar

Jey Uso besiegt Jimmy Uso

Bianca Belair, Jade Cargill & Naomi besiegen Damage CTRL

Intercontinental Title Match: Sami Zayn besiegt Gunther (c) - TITELWECHSEL!

The Rock & Roman Reigns besiegen Cody Rhodes & Seth Rollins

Tag 2 (7. April):

World Heavyweight Title Match: Drew McIntyre besiegt Seth Rollins (c) - TITELWECHSEL!

World Heavyweight Title Match: Damian Priest besiegt Drew McIntyre (c) - TITELWECHSEL!

Philadelphia Street Fight: The Pride (Bobby Lashley & The Street Profits) besiegen The Final Testament

LA Knight besiegt AJ Styles

WWE United States Title Match: Logan Paul (c) besiegt Kevin Owens, Randy Orton

WWE Women‘s Title Match: Bayley besiegt Iyo Sky (c) -TITELWECHSEL!