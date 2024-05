WWE vergrößert Mysterium um verschwundenen Superstar

Wo steckt Roman Reigns? Wann kommt er zurück? Und was wird passieren, wenn er es tut?

Seit der Megashow WrestleMania 40 und dem Ende seiner historischen Dreieinhalb-Jahre-Regentschaft als Universal Champion war der Topstar nicht mehr im WWE-TV zu sehen. Nun hat die Liga ihre Fans vor neue Rätsel gestellt, was hinter der Story um seine Abwesenheit stecken mag. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown – schon am Freitagabend im französischen Lyon aufgezeichnet – hat WWE neue (Drehbuch-)Hintergründe für Reigns‘ mysteriösen Rückzug aus dem Draft vergangene Woche geliefert.

WWE SmackDown: Was steckt hinter Reigns‘ Abwesenheit

In einem Backstage-Segment mit Reigns‘ Manager Paul Heyman und dem als General Manager von SmackDown auftretendem Nick Aldis enthüllte Heyman, dass er und Reigns seit WrestleMania nicht mehr in Kontakt seien. Dementsprechend habe sich Reigns auch nicht selbst aus dem Draft abgemeldet – Heyman hätte es getan, um ihn aus dem inneren Konflikt seiner Bloodline-Gruppierung herauszuhalten.

The Rock enthüllt wichtigen WWE-Deal

The Rock enthüllt wichtigen WWE-Deal

So können Sie AEW im deutschen TV verfolgen

So können Sie AEW im deutschen TV verfolgen

So sehen Sie WWE im deutschen Fernsehen und auf dem WWE Network

So sehen Sie WWE im deutschen Fernsehen und auf dem WWE Network

So funktioniert das Wrestling-Imperium WWE

So funktioniert das Wrestling-Imperium WWE

Tatsächlich legt Reigns seit längerer Zeit immer wieder längere, vertraglich garantierte Auszeiten vom WWE-Tagesgeschäft ein, für die die Liga Story-Gründe vorschiebt. Was diesmal der Masterplan ist, muss sich noch zeigen.

Am Samstagabend steigt in Lyon die Großveranstaltung Backlash, in der Sikoa und Tonga auf die Publikumslieblinge Kevin Owens und Randy Orton treffen werden. Cody Rhodes, Reigns‘ Erbe als Universal Champion, verteidigt seinen Titel gegen AJ Styles.