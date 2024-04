WWE-Neuzugang entfacht massives Story-Beben nach WrestleMania

Bei WrestleMania 40 am vergangenen Wochenende hat WWE die große Story um Roman Reigns und den neuen Champion Cody Rhodes beendet – nun hat die nächste große Story begonnen.

In Gang gesetzt wurden die folgenschwere Ereignisse von einem Neuzugang mit bekanntem Stammbaum, mit dem sich die Gruppierung neu geordnet hat. Die Art und Weise, wie sich dies vollzogen hat, wirft die Frage auf, ob der entthronte „Undisputed Universal Champion“ Reigns noch Herr im Hause ist – und welche Rolle der zuletzt mit ihm verbündete Megastar Dwayne „The Rock“ Johnson dabei spielen wird.

WWE SmackDown: Jimmy Uso raus aus der Bloodline

Das Schlüsselsegment begann mit einem Auftritt von Reigns‘ Manager Paul Heyman und den anderen Bloodline-Mitgliedern Jimmy Uso und Solo Sikoa. Heyman verkündete dabei, dass Reigns verfügt hätte, dass die Bloodline die Verantwortung für seine WrestleMania-Niederlage übernehmen und die „Konsequenzen“ zu tragen hätte – was sich dann anders gestaltete, als es zunächst den Anschein hatte.

Gigantischer TV-Rekord! The Rock führt WWE in neue Sphären

Anstelle von Heyman übernahm dann nämlich Sikoa das Mikro und das Zepter des Handelns und erklärte, dass die Ereignisse bei Mania in der Tat Konsequenzen und „Veränderungen“ zur Folge haben müssten.

Ist Roman Reigns nicht mehr Herr im Haus?

Tonga und Sikoa verpassten Jimmy eine heftige Tracht Prügel, gekrönt von einer mit einem Stuhl unterstützten „Hip Attack“ gegen Jimmys Kopf. Heyman zeigte sich schockiert über die Attacke, in die er offenbar nicht eingeweiht war. Sikoa aber nötigte ihn, an seiner und Tongas Seite zu bleiben – und nahm ihm auch das Handy weg, mit dem er Reigns anrufen wollte.

Später erklärten Sikoa und Tonga Heyman, dass der Rauswurf Jimmy „auf Geheiß des Tribal Chief“ passiert sei. Es warf die Frage auf, ob Reigns sich damit gegen Heyman gestellt hat oder ein neuer Stammeshäuptling Reigns entmachtet hat. Logischer Kandidat für die Rolle wäre The Rock, sobald er sein offensichtlich schon geplantes nächstes WWE-Comeback feiert.

Die Story-Wendung eröffnet WWE so oder so viele neue Möglichkeiten, unter anderem auch eine Reunion der zuletzt verfeindeten Jimmy und Jey Uso, ein „Face Turn“ von Reigns zurück zum Publikumsliebling und auch ein weiterer Schub für Sikoa, im vergangenen Jahr unter anderem mit einem vernichtenden Sieg über Legende John Cena als Star der Zukunft porträtiert.

Folgt Jacob Fatu auf Tama Tonga?

Neben Tonga könnten demnächst auch noch weitere neue Mitglieder in die Bloodline drängen: US-Medienberichten zufolge hat WWE auch Jacob Fatu verpflichtet, in den vergangenen Jahren profiliert als Langzeit-Champ der kleineren Liga MLW.

Fatu ist Teil der legendären samoanisch-amerikanischen Anoa‘i-Familie, der auch Reigns, die Usos und Sikoa angehören und damit das Erbe der WWE Hall of Famer Afa, Sika (Reigns‘ Vater) und Fatu / Rikishi (Vater der Usos und Rikishi) sowie der verstorbenen Yokozuna, Umaga und Rosey (Reigns‘ älterer Bruder) weitertragen.

Jacob Fatu ist der Sohn von Tonga Kid / Tama, verbunden sowohl mit Tama Tongas Vater Haku (bildete bei WWE zusammen mit ihm das Tag Team The Islanders) als auch mit Sikoas Papa Fatu / Rikishi. Tama bildete bei WCW das Samoan Swat Team zusammen mit Fatu und Samu, den späteren Headshrinkers – deren ursprünglicher Manager bei WCW Paul Heyman war.

AJ Styles oder LA Knight fordert Cody Rhodes bei Backlash

Das Titelduell mit Rhodes steigt am 4. Mai bei Backlash in Lyon, der historischen ersten WWE-Großveranstaltung in Frankreich.