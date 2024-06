WWE: Das tragische Endes eines legendären Ring-Kolosses

von Martin Hoffmann 07.06.2024 • 15:01 Uhr 200-Kilo-Mann John Tenta alias Earthquake war in den Neunzigern einer der markantesten Rivalen von WWE-Megastar Hulk Hogan. Heute vor 18 Jahren starb er tragisch früh.

Für die Fans von WWE - speziell die Jüngeren - war er einst die größte Hassfigur, die es hätte geben können.

Hulk Hogan, der Superstar der Liga, wurde damals Opfer des Mannes, den sie nur Earthquake nannten - das Erdbeben. Eine brutale Attacke des Kanadiers hätte Hogan schwer verletzt, so erzählte es die Wrestling-Promotion. So schwer, dass das Idol von Millionen „Hulkamaniacs“ womöglich seine Karriere beenden müsse. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Es war der Sommer 1990 und der Höhepunkt der Karriere für den Hünen, der eigentlich John Tenta hieß und eine der markantesten Erscheinungen der damaligen Showkampf-Ära war.

Rund 200 Kilo war Tenta schwer und dabei trotzdem ein beeindruckender Athlet, der auch in anderen Sportarten bemerkenswerte Leistungen vollbracht hatte - unter anderem als einer der ersten Nordamerikaner, der in Japan als Sumoringer Erfolg hatte. Heute vor 18 Jahren endete das besondere Leben von „Earthquake“ John Tenta allerdings tragisch früh.

Erfolgreich als Sumoringer in Japan - aber nicht glücklich

Der in der kanadische Großstadt Surrey geborene Tenta war in seiner Jugend ein begabter Amateurringer, der an der Louisiana State University (LSU) auch Football und Rugby spielte. Nach dem College traf er die ungewöhnliche Entscheidung, als Sumoringer nach Japan zu gehen - ein früherer Großmeister hatte ihn bei einer Scouting-Reise nach Nordamerika entdeckt und für seine Sportart begeistert.

Der damals 22 Jahre alte und 192 Kilo schwere Tenta zog 1985 nach Fernost und erregte dort mediales Aufsehen als einer der ersten westlichen „Rikishis“ - das sich vergrößerte, als er in seinem Debütjahr alle 24 Kämpfe gewann.

Der „Canadian Comet“ war in der Szene bald in aller Munde - warf aber dennoch nach einem Jahr hin, weil er trotz seiner Erfolge mit der Sumo-Kultur fremdelte. „Nichts, was ich je gemacht habe - nicht Football, nicht Wrestling - war mit der körperlichen Misshandlung vergleichbar, die ich im Sumo erlebt habe“, blickte er später zurück.

Ein Faktor bei Tentas Entscheidung war auch ein Oberarm-Tattoo eines Tigerkopfes, das ihm Ärger mit den Sumo-Funktionären einbrachte: Diese forderten für die Teilnahme an den höheren Klassen die Entfernung jeglicher Tätowierungen, die in der japanischen Kultur bis heute stigmatisiert sind, weil sie mit Verbrechern und Yakuza-Mafiosi assoziiert werden.

Tenta sattelte zum Wrestling um und etablierte sich dort nach einem Training bei der japanischen Legende Shohei „Giant“ Baba. 1989 folgte der Wechsel zur damaligen WWF - und der Höhepunkt seiner Karriere.

Große WWE-Fehde mit Hulk Hogan

Tenta wurde mit einer Attacke auf den aufstrebenden Publikumsliebling Ultimate Warrior eingeführt, im Jahr darauf folgte die große Fehde mit Hogan, die mit einem Duell beim SummerSlam und einer weiteren großen Konfrontation im Rahmen des Royal Rumble 1991 gipfelte. (Ultimate Warrior: Das tragische Ende der umstrittensten WWE-Legende)

Mit Manager Jimmy Hart an seiner Seite folgte für Earthquake dann auch noch eine größere Fehde mit Publikumsliebling Jake „The Snake“ Roberts und die Formation eines Tag Teams der Superschwergewichte mit Fred Ottman alias Typhoon, die Natural Disasters. Die beiden hielten zusammen die Tag-Team-Gürtel bei WWE, für beide der auf den Papier größte Erfolg ihrer Karriere.

Seine letzte größere WWE-Fehde in dieser Zeit hatte er 1994 mit dem noch schwereren Yokozuna (anders als Tenta in Wahrheit kein echter Sumoringer), im Jahr 2000 früh verstorbener Cousin des heutigen WWE-Topstars Roman Reigns.

Nach Tentas WWE-Abgang 1994 blieben die ganz großen Erfolge aus, zwischen 1994 und 1996 hatte er beim damaligen Rivalen WCW mit neuen Namen (Avalanche, The Shark) noch weitere Duelle mit Hogan und diversen anderen Publikumslieblingen.

1998 folgte ein weiteres WWE-Comeback mit einem völlig anderen Charakter: Er trat auf als maskierter, von der Comicfigur Eric Cartman (South Park) faszinierter Sonderling Golga, Teil der Comedy-Gruppierung The Oddities. Tenta hatte zu diesem Zeitpunkt viel Gewicht verloren, so dass die WWE-Oberen ihn in seiner alten Earthquake-Rolle nicht mehr passend besetzt sahen.

Tod mit 42 nach schwerer Krebserkrankung

Tenta - abseits der Wrestling-Bühne ein sanfter, nachdenklicher und nahbarer Mensch - beendete seine Karriere 2004, als ihn ein Schicksalsschlag ereilte: Bei ihm wurde Blasenkrebs diagnostiziert, Ärzte gaben ihm eine nur 20-prozentige Überlebenschance.