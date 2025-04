Viele neue WWE-Paukenschläge am Tag nach WrestleMania!

Beim ersten „RAW after Mania“ bei Netflix zieht WWE am Tag nach WrestleMania 41 weitere Überraschungen aus dem Hut. Es gibt Comebacks, einen großen Heel Turn und Verstärkung für Paul Heyman und Seth Rollins.

Der Jahreshöhepunkt WrestleMania 41 verlief enorm ereignisreich - einen Tag danach knüpfte WWE nahtlos daran an.

Beim „RAW after Mania“ in Las Vegas, dem ersten auf Netflix, zog die Wrestling-Liga zahlreiche weitere Überraschungen aus dem Hut, die das Story-Geschehen mit Blick auf die kommenden Großereignisse neu ordnen. SPORT1 fasst zusammen.

- Bron Breakker schließt sich Heyman und Rollins an

Supertalent Bron Breakker schloss sich am Tag nach dem Verlust des Intercontinental Titles Heyman und Rollins an: Im Schlusssegment der Show attackierte der Sohn von WWE Hall of Famer Rick Steiner (und Scott Steiners Neffe) Reigns und Punk und posierte mit Rollins und Heyman.