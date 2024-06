WWE-Paukenschlag! Die Liga verliert angeblich einen Top-Performer

Der für seine spektakulären Flugaktionen bekannte Ricochet hielt bei WWE unter anderem den Intercontinental und den US Title und hatte beim vergangenen SummerSlam ein großes Match mit Logan Paul. Seine Karriere hob aber alles in allem nie in dem Maß ab, das viele prophezeit hatten.

Ricochet von WWE zu AEW?

Zuletzt hielt Ricochet bei WWE den frisch eingeführten Speed Title - die höchstens fünf Minuten langen Matches werden via Social Media ausgestrahlt. Dass Ricochet den Titel am Freitag in einem vor SmackDown aufgezeichneten Match an Andrade verlor, hatte schon Spekulationen ausgelöst. Dass Ricochets Deal in diesem Sommer auslaufen würde, war schon vor einigen Wochen durchgesickert.