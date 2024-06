WWE-Topstar: "Pfeif auf diese Firma, ich kündige" - die reale Lage

McIntyre verlor am Samstag bei seinem Heimspiel Clash at the Castle in Schottland wegen eines Eingriffs von CM Punk sein World-Title-Match gegen Damian Priest und setzte damit seine schwarze Serie verlorener Titelmatches bei großen Events fort - bei WrestleMania hatte ihm Priest den frisch gewonnenen Titel abgenommen, beim ersten Clash at the Castle 2022 unterlag er Universal Champion Roman Reigns.