WWE-Topstar feiert Comeback - große Story spitzt sich zu

von Martin Hoffmann 09.07.2024 • 11:39 Uhr Drei Monate nach ihrem bitteren Ausfall ist Ex-Damenchampion Rhea Ripley bei WWE zurück - wie geht die Dreiecksgeschichte mit Dominik Mysterio und Liv Morgan nun weiter?

„Mami“ ist zurück - und bringt eine neue Dynamik in einer der aktuell größten WWE-Storys.

Drei Monate nach ihrer bitteren Schulterverletzung, die kurz nach WrestleMania ihre ein Jahr lange Regentschaft als Damenchampion beendet hatte, hat Rhea Ripley ihr Comeback bei der TV-Show Monday Night RAW gefeiert. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Kurz vor dem Sommerhöhepunkt SummerSlam spitzt sich damit die Erzählung um den Flirt zwischen Ripleys Drehbuch-Freund Dominik Mysterio und Ripleys Rivalin Liv Morgan zu - sowie auch der drohende Bruch der Gruppierung Judgment Day.

Rhea Ripley zurück - was ist mit Dominik und Liv?

Ripley tauchte nach dem Hauptkampf der Show auf, in der Dominik zusammen mit Morgan Vater Rey Mysterio und Zelina Vega besiegten - und warf Dominik böse Blicke zu, während Liv das Weite suchte.

Morgan, die in Ripleys Abwesenheit den World Women‘s Title gewann, den die Australierin hatte abtreten müssen, hat „Dirty Dom“ in den vergangenen Monaten verführerisch umgarnt - mutmaßlich in der Absicht, einen Keil zwischen Ripley und Judgment Day zu treiben und sie damit zu schwächen.

Offen blieb bislang, ob Dominik in dieser Angelegenheit nur Spielball ist oder selbst mit ihr unter einer Decke steckt. Bislang gibt er sich so, als wären ihm Morgans Flirtversuche nicht recht - wobei er allerdings trotzdem immer wieder die Nähe zu ihr suchte. Bei RAW ging es nun so weit, dass Morgan Dominik am Ende ihres Matches zu sich zu Boden zog und innig zu küssen versuchte - just in dem Moment, bevor klar hätte werden können, ob Dominik den Avancen nachgibt, ertönte Ripleys Musik.

Ein Titelmatch zwischen Morgan und Ripley (im echten Leben frisch verheiratet mit Wrestler-Kollege Buddy Matthews) beim SummerSlam am 3. August im NFL-Stadion von Cleveland erscheint nun naheliegend. Ripleys und Mysterios Judgment-Day-Kollege Damian Priest verteidigt derweil seinen World Title gegen Damian Priest.

CM Punk will Duell mit „suspendiertem“ McIntyre

Ein weiteres SummerSlam-Duell, auf das WWE zuzusteuern scheint, ist ein Match zwischen dem wohl wieder fitten CM Punk und Drew McIntyre, dem Punk bei Money in the Bank am Wochenende seinen „Cash-In“ verbaut hatte.

In einem für Social Media gefilmten Nachspiel attackierte ein wütender McIntyre darauf RAW-GM Adam Pearce und wurde von diesem für unbestimmte Zeit suspendiert. Zu Beginn von RAW forderte Punk Pearce auf, die Suspendierung aufzuheben, um McIntyre in die Finger zu bekommen - nun ist für kommende Woche ein „Gespräch“ zwischen Pearce und McIntyre angesetzt.

