Nach Aus bei Rivale AEW: Legende taucht wieder bei WWE auf

Martin Hoffmann 13.08.2024 • 09:53 Uhr Drei Jahre nach dem überraschenden Wechsel zu Konkurrent AEW ist Mark Henry wieder bei WWE zu sehen - zusammen mit seinem Sohn, der womöglich in seine Fußstapfen treten wird.

Drei Jahre nach dem überraschenden Wechsel von WWE-Legende Mark Henry zu Konkurrent AEW läuft die Wiederannäherung auf vollen Touren.

Nachdem das Hall-of-Fame-Mitglied seinen Vertrag bei AEW zuletzt auslaufen hatte lassen, tauchte Henry nun erstmals seit 2021 wieder vor der WWE-Kamera auf: Der ehemalige Olympia-Gewichtheber saß bei der TV-Show Monday Night RAW in seiner texanischen Heimat im Publikum - neben seinem Sohn Jacob Henry, der kürzlich selbst einen Deal mit WWE abgeschlossen hat.(NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Mark Henrys Sohn Jacob ist bei WWE unter Vertrag

Jacob Henry ist aktuell Ringer an der University of Oklahoma - mit Ambitionen, es dort auch ins Football-Team zu schaffen. Er hatte erst kürzlich bekanntgegeben, einen so genannten NIL-Deal mit WWE abgeschlossen zu haben - einen Fördervertrag für College-Athleten, das die Option für eine spätere WWE-Karriere eröffnet. Einen solchen Vertrag mit WWE hat unter anderem auch Masai Russell, bei Olympia in Paris Gold-Gewinnerin über 100 Meter Hürden.

Jacobs Vater Mark Henry konzentriert sich nach eigenen Angaben derzeit auf andere Geschäftsprojekte, hat eine Rückkehr zu WWE aber explizit nicht ausgeschlossen - ein Comeback zur Förderung seines Sohns liegt nahe.

Aus ähnlicher Motivation hatte zuletzt auch WCW-Legende Arn Anderson AEW verlassen: Anderson - der beim SummerSlam in einem Backstage-Segment seinen alten AEW-Schützling Cody Rhodes wiedersah - will offensichtlich seinen Sohn Brock bei WWE unterbringen. WWE-Vorstand „Triple H“ Paul Levesque veröffentlichte nach dem SummerSlam ein Foto mit Vater und Sohn Anderson.

Neues Match für Bash in Berlin

Im Hauptkampf von RAW gab es ein erneutes Duell der Generationen zwischen Veteran Sami Zayn und dem jungen Intercontinental Champion Bron Breakker. Breakker, Sohn von WWE Hall of Famer Rick Steiner (und Scotts Neffe), gewann ein Best Two Out Of Three Falls Match gegen Ex-Titelträger Zayn und festigte damit seinen steilen Aufstieg.

Bei RAW wurde zudem auch ein weiteres Match für die historische Deutschland-Großveranstaltung Bash in Berlin am 31. August enthüllt: Das neue Duo Infernale aus Dominik Mysterio und Liv Morgan trifft in einem Mixed-Match auf den ehemaligen World Champion Damian Priest und Rhea Ripley, die beiden verstoßenen Mitglieder der Gruppierung Judgment Day.

