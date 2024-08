NFL: Buffalo Bills holen Ringer-Olympiasieger Steveson

Gable Steveson verpasst bei den Buffalo Bills den Cut

Steveson hatte keinerlei Football-Erfahrung, die Bills erhofften sich auf der Position des Defensive Tackle dennoch Impulse von der herausragenden Athletik des 24-Jährigen. Der zweimalige College-Meister spielte in drei Preseason-Spielen und verzeichnete drei Tackles - aus Sicht der Bills offensichtlich nicht genug, um das Experiment in die reguläre Saison auszuweiten.

Der selbstbewusste Steveson hatte nach dem Olympiasieg in Tokio eigentlich als Wrestler bei WWE durchstarten wollen und träumte von einer Mega-Karriere wie Dwayne „The Rock“ Johnson und Conor McGregor. Schon vor seiner WWE-Unterschrift hatte er geprahlt, dass er mit The Rock und McGregor via Instagram in Kontakt sei und ihnen geschrieben hätte, „dass ich dorthin will, wo sie sind und dass ich sie bald dort oben sehen werde“.