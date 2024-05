WWE-Entlassungshammer! Olympiasieger entpuppt sich als Mega-Flop

Wie der bekannte US-Journalist Dave Meltzer in seinem Wrestling Observer berichtet, hat der Wrestling-Marktführer Gable Steveson entlassen - den Ringer-Olympiasieger im Schwergewicht 2021, der vor zwei Jahren mit großem Theaterdonner bei der Megashow WrestleMania präsentiert worden war. Nun ist er still und heimlich aus seinem Vertrag entlassen worden. Allem Anschein nach hat sich der früh durchgesickerte Eindruck bestätigt, dass Steveson der Übergang vom Topsportler zum Sport-Entertainer nicht geglückt ist. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Der 23-Jährige wollte noch höher hinaus als Angle, der als Wrestler eine Hall-of-Fame-Karriere hinlegte: Schon vor seiner WWE-Unterschrift prahlte er, dass er mit The Rock und McGregor via Instagram in Kontakt sei und ihnen geschrieben hätte, „dass ich dorthin will, wo sie sind und dass ich sie bald dort oben sehen werde“.