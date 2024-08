WWE-Topstar beunruhigt Fans: "Hat sie gerade ihre Karriere beendet?"

Becky Lynch: „Es war eine Ehre, ‚The Man‘ zu sein“

Die 37-Jährige, 2019 Siegerin im historischen ersten WrestleMania-Hauptkampf der Frauen gegen Ronda Rousey und Charlotte Flair, hat sich in der Nacht zum Montag via Instagram an ihre Fans gewandt und in auffälliger Vergangenheitsform auf ihre Laufbahn zurückgeblickt.