WWE trauert um einflussreiche Ringlegende - Tod nach "verheerendem Unfall"

Er war ein Rivale Hulk Hogans und prägende Figur der jüngeren Wrestling-Geschichte. Nun ist Kevin Sullivan an den Folgen eines „verheerenden Unfalls“ gestorben.

Kevin Sullivan wies dem Undertaker den Weg

Der aus Boston stammende Sullivan war seit den siebziger Jahren im Ring aktiv und erlangte in den Achtzigern größere Bekanntheit, als er in Florida die „Army of Darkness“ formte: Sullivan inszenierte sich als düsterer Satanist, der mit vorgeblich mit jenseitigen Mächten im Bunde stand.