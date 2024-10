"Ich mache WWE weiter verantwortlich für seinen Tod und lasse niemanden die Geschichte umschreiben"

Martha Hart: Netflix stellt Tragödie als „bloßen Unfall“ dar

„Mr. McMahon“ habe Owens Tod als „bloßen Unfall“ dargestellt und die Fahrlässigkeit unter den Tisch fallen lassen, die WWE begangen habe. Owen hatte sich bei dem Event Over The Edge in einem Einlaufstunt von der Hallendecke in den Ring abseilen sollen - stattdessen löste sich die Sicherung, Owen stürzte rund 24 Meter tief in den sicheren Tod.

WWE zahlte nach Rechtsstreit 18 Millionen Dollar

Was in dieser Version der Geschichte fehlt, hatte Martha schon vor einigen Jahren in der Doku „Dark Side of the Ring“ in Erinnerung gerufen: Owen war nur durch einen Schnelllöse-Mechanismus mit der Seilkonstruktion verbunden, eine zusätzliche Absicherung gab es nicht. Experten kamen vor Gericht zum Schluss, dass der Mechanismus so wenig aushielt, dass wohl schon ein tiefer Atemzug des nervösen Owen ausgereicht hatte, die Sicherung an seiner Brust zu lösen.