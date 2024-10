WWE: "Ich weiß nicht, ob wir uns bald wiedersehen"

Martin Hoffmann 08.10.2024 • 06:34 Uhr CM Punk deutet beim ersten RAW nach Bad Blood eine Auszeit von unbestimmter Dauer an. Was dann folgen wird, wird umgehend klar.

Die Wrestling-Liga WWE steht nach einem turbulenten Wochenende vor einem heißen Herbst - er allerdings scheint sich erstmal eine Weile zurückzunehmen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei der TV-Show Monday Night RAW deutete der frühere WWE-Champion CM Punk an, eine Pause von unbestimmter Dauer an, um nach dem brutalen Hell-in-a-Cell-Match gegen seinen Widersacher Drew McIntyre seine Wunden zu lecken. Dass Punk früher oder später zurückkommen wird und wer dann sein nächster Rivale sein wird, wurde am Montag allerdings auch überdeutlich. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

CM Punk: „Ich würde gerne ‚Bis bald‘ sagen, aber ...“

„Ich gehe nach Hause“, erklärte Punk, als er bei der ersten RAW-Ausgabe nach dem Großevent Bad Blood am Samstag die Show eröffnete: Er habe seine Frau seit rund fünf Wochen nicht gesehen und müsse sich erholen, wie lange, könne er nicht sagen: „Ich würde gern ‚Bis bald‘ sagen, aber ich weiß schlicht nicht, ob wir uns bald wiedersehen“, hielt der im vorigen Herbst nach neun Jahren zu WWE zurückgekehrte Publikumsliebling fest.

{ "placeholderType": "MREC" }

Punk, der Ende Oktober 46 wird, hatte am Samstag in Atlanta seine Langzeitfehde mit McIntyre beendet und den „Scottish Warrior“ in einem Hell-in-a-Cell-Match niedergerungen. Was folgen wird, sobald Punk zurück ist, hatte sich schon länger angedeutet und wurde am Montag nochmal klarer.

Beim Verlassen der Arena begegnete Punk Seth Rollins, mit dem er sich ein Blickduell lieferte. Der vergangene Woche selbst aus einer Auszeit zurückgekehrte „Visionary“ war zeitweise in die Punk-McIntyre-Fehde verstrickt. Nun kündigte er nicht nur an, sich noch weiter an Schwergewicht Bronson Reed rächen zu wollen, er drohte auch Punk mit den Worten: „Komm bald zurück, damit ich deine Karriere endgültig beenden kann.“

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Zwischen Rollins und Punk soll in diesem Jahr bereits ein WrestleMania-Match um den World Title geplant gewesen sein - Punks Trizepsriss im Winter war dazwischengekommen. Rollins verlor den Titel stattdessen gegen McIntyre, der dann wiederum von Money-in-the-Bank-Sieger Damian Priest besiegt wurde.

Gunther schlägt Zayn - nun Duell der Champions mit Cody Rhodes

Inzwischen hält Österreich-Phänomen Gunther den World Title und verteidigte ihn bei RAW in einem hart umkämpften Hauptmatch gegen Sami Zayn.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Im Anschluss machte WWE den nächsten Kampf Gunthers offiziell: Bei der Saudi-Arabien-Show Crown Jewel trifft der Wiener auf WWE-Champion Cody Rhodes, es geht um keinen der Titel, aber um die neu eingeführte „Crown Jewel Championship“, die WWE-Vorstand „Triple H“ Paul Levesque am Samstag enthüllt und als neue jährliche Tradition präsentiert hatte. Um einen analogen Gürtel der Frauen treten am 2. November die Damenchampions Liv Morgan und Nia Jax gegeneinander an.