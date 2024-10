WWE: Überraschende Enthüllung um Dwayne "The Rock" Johnson

Martin Hoffmann 12.10.2024 • 08:08 Uhr Megastar Dwayne „The Rock“ Johnson soll WWE angeblich nicht für WrestleMania zur Verfügung stehen - was neue Fragen um sein Comeback aufwirft.

Diese Nachricht kommt überraschend, speziell vor dem Hintergrund seines Comebacks am vergangenen Wochenende!

{ "placeholderType": "MREC" }

Dwayne „The Rock“ Johnson ist bei WWE aktuell nicht für den Jahreshöhepunkt WrestleMania 41 im kommenden Frühjahr eingeplant, wie der gewöhnlich gut informierte Reporter Dave Meltzer in seinem Wrestling Observer Newsletter berichtet. Das sich scheinbar anbahnende Match zwischen der Ikone und WWE-Champion Cody Rhodes kann demzufolge nicht der aktuelle Plan für den Mega-Event in Las Vegas sein - was neue Fragen um Johnsons Auftritt bei dem Event Bad Blood am vorigen Samstag aufwirft. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

The Rock soll WWE für WrestleMania abgesagt haben

„Er wird nicht bei Mania sein. Er hat schon übermittelt, dass er dieses Match nicht machen kann“, zitiert Meltzer eine ungenannte Quelle - und berichtet von interner Verwirrung, warum Johnson dann nun trotzdem wieder aufgetaucht ist. Hierfür seien „verschiedenen Leuten verschiedene Gründe genannt“ worden.

{ "placeholderType": "MREC" }

In das, was genau in Bezug auf The Rock im Busch ist, sind offensichtlich nur wenige eingeweiht - und das Maß der Geheimniskrämerei wirft auch die Frage auf, ob die angebliche WrestleMania-Absage auch nur eine Finte sein mag.

Meltzer berichtet allerdings, dass Johnson wohl wieder von dem Themen eingeholt worden ist, das schon sein geplantes Match bei WrestleMania 39 im Jahr 2023 gegen Roman Reigns zum Platzen gebracht haben sollen: seinem dicht getakteten Hollywood-Zeitplan und seinem Anspruch, nur dann für ein großes Match in den Ring zu steigen, wenn er ausreichend Trainings- und Vorbereitungszeit hat.

In diesem Jahr sollte das Duell dann nachgezogen werden - ein Fanaufstand zu Gunsten von Rhodes sorgte allerdings dafür, dass stattdessen der „American Nightmare“ den damaligen Champ Reigns forderte, The Rock wurde anders involviert: Er tat sich am ersten WrestleMania-Tag mit Reigns zusammen und besiegte Rhodes und Seth Rollins in einem Tag Team Match.

Rocks Pinfall gegen Rhodes und sein vergeblicher Versuch, ihn am Tag darauf am Titelgewinn zu hindern (vereitelt von Legende The Undertaker) legten die Saat für ein späteres Duell - oder einen Dreikampf mit Reigns. Bei Bad Blood gab es in dieser Hinsicht die nächste Andeutung, als Rock Rhodes und Reigns böse Blicke zuwarf, nachdem die beiden als Tag Team die neue Bloodline um Solo Sikoa besiegt hatten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Endgültige Klarheit wohl bis Anfang 2025

Sollte Johnson bei WrestleMania nun tatsächlich nicht verfügbar sein, wirkt ein Rückmatch gegen Reigns wie die logische Alternative. Ein denkbarer Termin für Rhodes vs. Rock wäre dann zum Beispiel auch der SummerSlam 2025 - der am 2. und 3. August im NFL-Stadion von New York stattfindet, erstmals auch wie Mania über zwei Tage verteilt.

Noch allerdings - das schreibt auch Meltzer explizit -, könnte Johnson auch seine Pläne in Bezug auf WrestleMania ändern. Endgültige Klarheit dürfte einmal mehr rund um den Royal Rumble am 1. Februar herrschen, dem Event, bei dem Mania aufgebaut wird.

Aktuell ist Rhodes in eine Fehde mit Kevin Owens verstrickt, der sich nach Bad Blood gegen ihn wandte und von dem er sich in der Nacht bei der TV-Show Friday Night SmackDown erneut attackiert wurde.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN