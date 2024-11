Die nächste große Reunion bei WWE!

Bei der Großveranstaltung Crown Jewel in Saudi-Arabien hat sich die Fehde zwischen der neuen Bloodline und der Original-Formation um Roman Reigns weiter zugespitzt. Wieder mit von der Partie: Publikumsliebling Sami Zayn, der seine alte Allianz mit Reigns und den Usos erneuerte. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Sami Zayn hilft der alten Bloodline

In Riad stand am Samstagabend ein Match zwischen Reigns sowie den frisch wieder vereinten Jimmy und Jey Uso gegen die neue Bloodline mit Solo Sikoa, Jacob Fatu und Tama Tonga an.