WWE-Aus für langjährigen Star - zwei Wrestlerinnen gefeuert

Baron Corbin: WWE-Aus nach 12 Jahren

Im Jahr 2012 unterschrieb er einen WWE-Vertrag und debütierte bei WrestleMania 2016 im Hauptprogramm, als Überraschungssieger der André the Giant Memorial Battle Royal. Der 2,03-Meter-Mann war bis vor kurzem eine konstante Größe der Liga, regierte als US Champion und als King of the Ring.