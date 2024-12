Das bittere Ende einer einst ruhmreichen Wrestling-Institution

Es war das, was WrestleMania für WWE war. Der Jahreshöhepunkt von WCW, des einst größten Rivalen des Wrestling-Marktführers.

Das letzte Starrcade floppte mächtig

Am 17. Dezember 2000 befand sich WCW am Ende eines desaströsen Jahres: Der von „Stone Cold“ Steve Austin und Dwayne „The Rock“ Johnson getragene Boom des Rivalen WWE (damals noch WWF) und zahlreiche hausgemachte Probleme trieben die Zuschauerzahlen der Liga in den Keller.