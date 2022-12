Wie WWE-Ikone Hulk Hogan einen historisches Wrestling-Moment ruinierte

Ganz so erfolgreich, wie sie es sich erhofft hatten, war Sting aus kommerzieller Sicht jedoch lange nicht geworden - und mit der Verpflichtung Hogans im Jahr 1994 schien er dauerhaft in die zweite Reihe zurückzufallen. Es änderte sich, als ein prominenter Kollege eine Idee hatte, die Stings Karriere in völlig neue Sphären schoss. (HINTERGRUND: Diese fürstlichen Privilegien standen in Hulk Hogans WCW-Vertrag)